ભારતીય નૌ-સેનાના પૂર્વ કમાન્ડર કુલભૂષણ જાધવેને આજે તેમના માતા અને પત્ની ઈસ્લામાબાદમાં મળનાર છે. 47 વર્ષના જાધવની પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાનમાં ધરપકડ કરાઈ હતી. તે પછી પાકિસ્તાનનની સૈન્ય અદાલતે જાધવને ફાંસીની સજા ફરમાવી હતી. અહેવાલ મુજબ ભારતની છ વાર વિનંતી પછી પાકિસ્તાન જાધવને ભારત દ્વારા રાજદ્વારી મદદ માટે સંમતી વ્યક્ત કરી છે. આ અંગેની જાણકારી પાકિસ્તાનના વિદેશપ્રધાન ખ્વાજા આસિફે પૂરી પાડી છે. જાધવના પત્ની અને માતાને લઈ વિમાન આજે 11.20 વાગે ઈસ્લામાબાદ આવી પહોંચ્યા છે છે અને જાધવને મળવા પાકિસ્તાન વેિદેશ મંત્રાલયની ઓફિસે જવા રવાના થઈ ગયા છે ઈસ્લામાબાદમાં વિદેશ મંત્રાલયની ઓફિસમાં જાધવની તેમનાં માતા અને પત્ની સાથે થોડીક જ વારમાં મુલાકાત યોજાનાર છે

Visuals from Pakistan Ministry of Foreign Affairs in Islamabad; Indian national Kulbhushan Jadhav's wife and mother will meet him here, today pic.twitter.com/umaeALrtvr — ANI (@ANI) December 25, 2017

Pakistan has given New Delhi consular access to Indian national #KulbhushanJadhav says Pakistan foreign minister Khawaja Asif to Geo news in an interview (file pic) pic.twitter.com/BCYitZDtgs — ANI (@ANI) December 25, 2017

Indian national #KulbhushanJadhav's wife and mother reach Pakistan's Islamabad — ANI (@ANI) December 25, 2017

Shots of Pakistan Ministry of Foreign Affairs premises in Islamabad; Indian national #KulbhushanJadhav's wife and mother to arrive here shortly to meet him pic.twitter.com/nxlfhWsazz — ANI (@ANI) December 25, 2017

પાકિસ્તાનની જેલમાં કેદ કરાયેલા ભારતીય નૌ-સેનાના પૂર્વ અધિકારી કુલભૂષણ જાધવની આજે એટલે કે સોમવારે માતા અને પત્ની સાથે મુલાકાત થનાર છે. પાકિસ્તાનની સૈન્ય અદાલતે જાસૂસીના અરોપ હેઠળ 47 વર્ષના જાધવને મોતની સજા ફરમાવી છે.

પાકિસ્તાનના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર જાધવની માતા અને પત્ની આજે જ ઈસ્લામાબાદ પહોંચી ગયા છે. તેઓ મુલાકાત પછી તુરત ભારત પાછા ફરશે. ભારતના ડેપ્યુટી હાઈકમિશનર જે.પી. સિંહ જાધવના માતા અને પત્ની સાથે મુલાકાત સમયે હાજર રહેશે. મુલાકાત એક કલાક સુધી ચાલે તેવી શક્યતા છે.

ભારત મુલાકાત અંગે પાકિસ્તાન સાથે સતત સંપર્કમાં છે. પાકિસ્તાને જારી કરેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે જો ભારતનું વલણ સકારાત્મક રહેશે તો જાધવના પરિવારજનોને મીડિયા સાથે વાત કરવાની પણ પરવાનગી આપી શકાય છે. પાકિસ્તાને 20 ડિસેમ્બરે જાધવની પત્ની અને માતાને વીઝા આપ્યા હતા.

પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાનમાં ગયા વર્ષે ત્રીજી માર્ચ 2016માં જાધવની ધરપકડ કરાઈ હતી. ત્યારબાદ સૈન્ય અદાલતમાં જાધવ સામે કેસ ચલાવવામાંઆવ્યો હતો અને મોતની સજા ફરમાવવામાં આવી હતી. જાધવને કોર્ટમાં રજૂઆત કરવા તથા ભારતીય રાજદ્વારીને મળવાની પણ પરવાનગી અપાઈ ન હતી. પાકિસ્તાનના દાવા પ્રમાણે જાધવ ભારતીય જાસૂસી સંસ્થા રિસર્ચ એન્ડ એનાલીસીસ વિંગ (રો) માટે જાસૂસી કરતાં હતાં.