જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં રાજ્યપાલ શાસન લગભગ નિશ્ચિત, વોહરાએ રાષ્ટ્રપતિને સોંપ્યો રિપોર્ટ

જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં ભારતીય જનતા પર્ટી અને પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી વચ્ચેનું ગઠબંધન ફોક થઈ જતા સરકાર પર ધરાશાયી થઈ ગઈ છે. રાજ્ય હવે રાજ્યપાલ શાસન તરફ આગળ વધી રહ્યું હોવાનું દેખાઈ રહ્યું છે. રાજ્યપાલ એનએન વોહરાએ પણ તમામ પાર્ટીઓ સાથે ચર્ચા કર્યા બાદ પોતાનો રિપોર્ટ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદને મોકલી આપ્યો છે. રિપોર્ટમાં રાજ્યપાલે સેક્શન 92 (જમ્મૂ-કાશ્મીર બંધારણ) અંતર્ગત રાજ્યમાં રાજ્યપાલ શાસનની માંગણી કરી છે.

ભાજપે આજે અચાનક જ જમ્મૂ-કાશ્મીર સરકારમાં શામેલ પીડીપીને આપેલુ સમર્થન પાછુ ખેંચી લીધું. ત્યાર બાદ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી મેહબૂબા મુફ્તીએ પોતાનું રાજીનામું રાજ્યપાલને સોંપી દીધું. બીજી બાજુ નેશનલ કોન્ફ્રેન્સના નેતા ઉમર અબ્દુલ્લાએ રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાત કરી નવેસરથી ચૂંટણી કરાવવાની માંગણી કરી. ઉમર અબ્દુલાએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે, તેઓ કોઈ પણ પ્રકારના ગઠબંધનથી સરકાર રચવાનો પ્રયાસ નહીં કરે.

After concluding his consultations with all the major Political Parties in #JammuAndKashmir, Governor NN Vohra has forwarded his report to the President of India for imposition of Governor’s Rule under Section 92 of the Constitution of Jammu and Kashmir. (File pic) pic.twitter.com/LAlQZNGmVr

