Video વાયરલ: સમૂહ લગ્નમાં CMને તાન ચડતા મહિલાઓ સાથે નાચવા લાગ્યા

સોશિયલ મીડિયા પર અત્યારે આ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીની ખૂબ ચર્ચા થઇ રહી છે. અત્યારે રઘુબર દાસના ડાન્સનો મહિલાઓ સાથે ડાન્સ કરતો એક વીડિયો ખૂબ વાયરલ થઇ રહ્યો છે.

આપને જણાવી દઇએ કે ઝારખંડના સીએમ તાજેતરમાં જ રાંચીમાં યોજાયેલ સમૂહ લગ્નના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે પહોંચ્યા હતા, ત્યાં તેમણે આદિવાસી ગ્રૂપના લોકોની સાથે જોરદાર ડાન્સ કર્યો. આ સામૂહિક લગ્ન સમારંભનું આયોજન રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરાયું હતું. તેમાં રઘુબર દાસ મુખ્ય અતિથિ તરીકે સામેલ થયા હતા.

#WATCH: Jharkhand CM Raghubar Das dances with people of tribal community in a mass wedding program organised by the state government in Ranchi. (24.6.2018) pic.twitter.com/YBvGqODqFu

— ANI (@ANI) June 26, 2018