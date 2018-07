બુરાડી કાંડ જેવો જ કિસ્સો આવ્યો સામે, ગણિતના સૂત્ર સમજાવી કરી સામૂહિક આત્મહત્યા

દિલ્હીના બુરાડી સુસાઈડ કાંડને હજી લોકો ભૂલ્યા પણ નથી ત્યાં વધુ એક કિસ્સો ઝારખંડમાં સામે આવ્યો છે. હજારીબાગ જિલ્લામાં એક જ પરિવારના 6 લોકોએ કથિત રીતે આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. આ ઘટનાથી આખું શહેર સ્તબ્ધ છે. જે ઘરમાં આત્મહત્યા થઈ છે, ત્યાંથી પોલીસને એક સુસાઈટ નોટ કવરમાં મળી છે. તેના પર ગણિતના સૂત્રની જેમ આત્મહત્યાનું કારણ સમજાવવામાં આવ્યું છે.

જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, હજારીબાગમાં દેવાથી પરેશાન એક પરિવારે સામૂહિક આત્મહત્યા કરી લીધી છે. જો કે પોલીસ અત્યારે પણ આ કેસની દરેક એન્ગલે તપાસ કરવાનો દાવો કરી રહી છે. પરિવારમાં કુલ 6 સભ્યો હતો. તેમાંથી પાંચ લોકોએ ફાંસી પર લટકીને આત્મહત્યા કરી લીધી, જ્યારે ફેમિલીના એક સભ્યએ છતથી કૂદીને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. મરનાર લોકોમાં માતા-પિતા, પુત્ર-પુત્રવધૂ અને પૌત્ર અને પૌત્રીનો સમાવેશ થાય છે.

#Jharkhand: A debt-ridden family of 6 allegedly committed suicide last night in Hazaribagh. 5 hung themselves and 1 jumped off their terrace. Probe underway.

— ANI (@ANI) July 15, 2018