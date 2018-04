જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં સુરક્ષાબળોને મળી વધુ એક સફળતા, 3 આતંકીના ઢીમ ઢાળ્યાં

આજનો દિવસ ભારતીય સુરક્ષા બળોના નામે રહ્યો છે. આજે LoC પર પાકિસ્તાનના 5 જવાનોને ઠાર કર્યા બાદ જમ્મૂ-કાશ્મીરના પુલવામાના ત્રાલમાં સુરક્ષાદળોએ એક એન્કાઉન્ટરમાં વધુ 3 ત્રાસવાદીઓના ઠીમ ઠાળી દીધા હતાં.

આજે મંગળવારે સવારથી જ લામ ગામમાં આતંકવાદીઓ સાથે એન્કાઉંટર ચાલી રહ્યું હતું. જેમાં 3 ત્રાસવાદીઓને મારવામાં આવ્યા. સામે બે જવાનો પણ શહીદ થયાં છે.

#UPDATE Encounter in Lam village of Tral in Pulwama district: All the three terrorists gunned down. More details awaited. #JammuandKashmir pic.twitter.com/NTspKDGWyH

— ANI (@ANI) April 24, 2018