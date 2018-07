J&K: કોન્સ્ટેબલ સલીમ શાહની હત્યાનો સેનાએ 24 જ કલાકમાં લીધો બદલો

જમ્મુ-કાશ્મીરના કુલગામમાં રવિવારના રોજ સુરક્ષા બળો અને આતંકવાદીઓની વચ્ચે અથડામણ ચાલી રહી છે. આ અથડામણમાં સેનાએ ત્રણ આતંકીઓને ઠાર કરી દીધા છે. આ વિસ્તારમાં 2 થી 3 આતંકીઓ છુપાયેલા હોવાની માહિતી બાદ સુરક્ષાબળોએ એન્કાઉન્ટર શરૂ કર્યું હતું. નોંધનીય છે કે શનિવારના રોજ કોન્સ્ટેબલ સલીમની આતંકવાદીઓએ અપહરણ કરી હત્યા કરી દીધી હતી. તેનો બદલો સેનાના જવાનોએ લઇ લીધો છે.

#UPDATE One terrorist has been killed in an encounter with security forces in Kulgam's Khudwani. The terrorists trapped are the ones who had killed policeman Mohammad Salim. Operation continues #JammuAndKashmir pic.twitter.com/DeiwiFk7fL

— ANI (@ANI) July 22, 2018