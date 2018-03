JNUમાં વિદ્યાર્થીની યૌન શોષણના આરોપમાં પ્રો.અતુલ જૌહરીની ધરપકડ, જામીન પણ મળ્યા

દિલ્હીની જવાહરલાલ નેહરુ યુનિવર્સિટી(જેએનયુ) ફરી એકવખત ચર્ચામાં છે. જેએનયુના વિદ્યાર્થીઓએ ફરી એક વખત હંગામેદાર પ્રદર્શનો કર્યા હતા. જેએનયુમાં 9 છાત્રાઓ સાથે યૌન શોષણના આરોપી પ્રોફેસર અતુલ જૌહરી વિરૂદ્ધ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોએ મોર્ચો ખોલી દીધો છે. સોમવારે સતત હોબાળો અને પ્રદર્શન પછી પોલીસે પ્રોફેસર વિરૂદ્ધ 8 ફરિયાદ દાખલ કરી છે, ત્યારે આરોપી પ્રોફેસરની દિલ્હી પોલીસે ધરપકડ કરી છે.

આ મામલે સોમવારે પ્રોફેસર અતુલ જૌહરીને તપાસમાં સામેલ થવા માટે પોલીસ સ્ટેશન બોલાવવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ તેઓ હાજર થયા ન હતા. આ કેસમાં કેટલી પીડિતાઓના નિવેદન કોર્ટમાં નોંધવામાં આવ્યા છે. જે પછી સોમવારે બે યુવતીઓના નિવેદન દાખલ થયા હતા. બંને યુવતીએ તબક્કાવાર ઘટનાની જાણકારી પોલીસને આપી હતી. આ સાથે જ બંને છાત્રાઓના નિવેદન પણ મેજીસ્ટ્રેટ સામે દાખલ કરાયાં હતા.

Delhi Police has arrested Professor Atul Johri of JNU after allegations of sexual harassment were leveled against him by students pic.twitter.com/wI8wj9K75d

— ANI (@ANI) March 20, 2018