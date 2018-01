મારા પિતાના મોતની તપાસ જરૂરી નથી, કોઇના પર શક નથીઃ જસ્ટિસ લોયાનો પુત્ર

કોંગ્રેસ દ્વારા સીબીઆઇના સ્પેશિયલ જજ રહેલા બી.એચ. લોયાના શંકાસ્પત મોતની તપાસની માંગણી કરી હતી. ત્યારબાદ જસ્ટિસના પુત્ર અનુજ લોયાએ પત્રકાર પરિષદ યોજીને કહ્યું હતું કે મારા પિતાના મોતની તપાસ જરૂરી નથી, અમને કોઇના પર શંકા નથી.

Our family is pained with the chain of events in past few days. Please don't harass us: Anuj Loya, Justice BH Loya's son pic.twitter.com/0y3IrPZYtb

અનુજે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે, મારા પિતાના મોત પર રાજનીતિ ન થવી જોઇએ. તેમણે કહ્યું કે જે એનજીઓ અને વકીલ તેમના પરિવારને પરેશાન કરી રહ્યા છે તે બંધ કરવામાં આવે. આ વિવાદના કારણે ખુબજ મુશ્કેલિઓ થઈ રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ સુપ્રીમ કોર્ટના ચાર જજ દ્વારા મુખ્ય ન્યાયાધીશ વિરૂદ્ધ બગાવતી તેવર અપનાવ્યા પછી આ વિવાદમાં જસ્ટિસ લોયાનું નામ પણ લીધી હતું.

We are convinced that his was a natural death, we do not have any suspicion about it. There is no doubt about it, everything is clear: Anuj Loya, son of #JusticeLoya pic.twitter.com/SynW5JqxXp

— ANI (@ANI) January 14, 2018