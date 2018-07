માનસરોવર યાત્રા : નેપાળમાં ફસાયેલા યાત્રીઓમાંથી 104ને શ્રદ્ધાળુઓનો બચાવ, 2ના મોત

કૈલાશ માનસરોવરની યાત્રા પર નિકળેલા 1500થી વધારે ભારતીય તીર્થયાત્રી ખરાબ હવામાનને કારણે તિબેટની પાસે નેપાળના પહાડી વિસ્તારમાં ફસાઈ ગયા છે. જેમાંથી સિમિકોટ પાસે બચાવ કામગીરી હાથ ધરાતા 104 ભારતીયોનો ઉગારો થયો છે જ્યારે એક આંધ્રપ્રદેશના અને એક કેરળના વ્યક્તિનું મોત થયું છે. આ ઉપરાંત સિમિકોટમાં ફસાયેલા 525 શ્રદ્ધાળુઓને બચાવવા માટે બે કોમર્શિઅલ ફ્લાઈટ અહિં લેન્ડ થઈ કરવામાં આવેલી છે. તો હિલસામાં ફસાયેલા સેંકડો શ્રદ્ધાળુઓના બચાવ માટે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.

ભારતે આ તીર્થયાત્રીઓને નિકાળવા માટે નેપાળ પાસે મદદ માંગી હતી. નેપાળમાં ફસાયેલા ભારતીયોના બાચવને લઈને PM મોદીએ વિદેશ મંત્રાલય સાથે વાત કરી હતી. તો એ પહેલા વિદેશ પ્રધાન સુષમા સ્વરાજે આજે ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું હતું કે આશરે 525 તીર્થયાત્રીઓ સિમિકોટમાં, 550 તીર્થયાત્રીઓ હિલસામાં આશરે 500 તીર્થયાત્રીઓ તિબેટની પાસે ફસાયેલા છે.

PM @narendramodi is in touch with MEA and other top officials regarding the wellbeing of Indian pilgrims stranded in Nepal. He has asked officials to extend all possible assistance to those affected. The Indian embassy in Nepal is working on the ground and assisting the pilgrims. — PMO India (@PMOIndia) July 3, 2018

કૈલાસ માનસરોવર યાત્રાના માર્ગ પર ભારે વરસાદને કારણે કુલ 1500 જેટલા ભારતીય શ્રદ્ધાળુઓ વિવિધ માર્ગો પર ફસાઈ ગયા હતા. તેમના બચાવ માટે નેપાળ સરકારની મદદ માંગવામાં આવતા, ઓથઓરિટી દ્વારા બે બચાવ ફલાઈટ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી એક સિમિકોટ વિસ્તારમાં ફસાયેલા યાત્રીઓની મદદે પહોંચી જતા કુલ 104 લોકોનો બચાવ થયો છે. જ્યારે બેના મોત થયા છે. બચાવ કરાયેલા તમામને હિલસા લાવવામાં આવ્યા છે.

સુષમાએ કહ્યું કે ભારતે નેપાળ સરકારની મદદ માંગતા ભારતીય નાગરિકોને નિકાળવા માટે બચાવ કાર્ય હાથ ધરવા સેનાનું હેલિકોપ્ટર આપવાનો આગ્રહ કર્યો છે. તેમણે પોતાના ટ્વીટમાં કહ્યું કે ભારતે તીર્થ યાત્રીઓ અને તેમના પરિવારો માટે એક હોટલાઈન સ્થાપિત કરી છે. અને તેને તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ અને મલયાલય ભાષામાં સૂચનાઓ આપવામાં આવશે.

ઉલ્લેખનિય છે કે ચીનના તિબેટ સ્વાયત્ત વિસ્તારમાં આવેલા કૈલાસ માનસરોવર હિંદૂઓ, બોદ્ધ અને જૈન ધર્મના લોકો માટે પવિત્ર સ્થાન માનવામાં આવે છે. દર વર્ષે અહિં સેંકડોની સંખ્યામાં તીર્થયાત્રીઓ અહિં આવે છે. વિદેશ પ્રધાને કહ્યું કે નેપાળ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે નેપાળગંજ અને સિમિકોટમાં પ્રતિનિધિ તૈનાત કર્યા છે, તે તીર્થયાત્રીઓનો સંપર્કમાં છે. એટલું જ નહિં તેમના માટે ભોજન તેમજ રહેવાની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે.

સુષમાએ કહ્યું કે સિમિકોટમાં વયોવૃદ્ધ તીર્થયાત્રીઓના સ્વાસ્થ્યની તપાસ કરવામાં આવી છે. તેમજ તમામ પ્રકારની સારવાર તેમજ મદદ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે હિલસામાં અમે પોલીસ પ્રશાન સાથે જરૂરી મદદ આપવા આગ્રહ કર્યો છે. સૂત્રોએ કહ્યું કે નેપાળ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે તમામ ટૂર ઓપરેટરોને જેટલું સંભવ હોય તેટલું તીર્થયાત્રીઓને તિબેટની તરફ રાખવા માટે કહ્યું છે કારણ કે નેપાળ તરફથી મળતી સારવાર તેમજ નાગરિક સુવિધા પ્રયાપ્ત નથી.

