વંદેમાતરમ પર કમલનાથનો યુ-ટર્ન, હવે વાજતે-ગાજતે ગીત ગવાશે

મધ્યપ્રદેશમાં કમલનાથ સરકારે વંદે માતરમની અનિવાર્યતા પર અસ્થાયી રીતે પ્રતિબંધ મૂકયા બાદ હવે યુ-ટર્ન લઇ લીધો છે. કમલનાથ સરકારે વંદે માતરમના ગીતને વધુ આકર્ષક બનાવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેમના મતે હવે અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સાથે સામાન્ય પ્રજા પણ વંદે માતરમના ગીતમાં સામેલ થશે. સાથો સાથ હવે પોલીસ બેન્ડની ધૂન પર રાષ્ટ્રગીત ગાવામાં આવશે.

આપને જણાવી દઇએ કે મધ્યપ્રદેશના સચિવાલયમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલ એક રિવાજ અચાનકથી બદલાઇ ગયો. દર મહિનાના પહેલાં દિવસે રાષ્ટ્રગીત ગાવાની પરંપરા હતી. નવા વર્ષની પહેલી તારીખે વંદે માતરમ સંભળાયું નહીં તો પ્રશ્ન ઉભા થવા લાગ્યા. વિપક્ષી દળ ભાજપે સરકાર પર જોરદાર નિશાન સાંધ્યું હતું. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે કહ્યું હતું કે જો કૉંગ્રેસને રાષ્ટ્રગીતના શબ્દ આવડતા નથી કે રાષ્ટ્રગીત ગાવામાં શરમ આવે છે તો મને જણાવી દે. દર મહિનાની પહેલી તારીખે વલ્લભ ભવનના પ્રાંગણમાં પ્રજાની સાથે વંદેમારત હું ગાઇશ.

#MadhyaPradesh CM Kamal Nath: At 10:45 am on first working day of every month,police band will play the tunes that encourage patriotic feelings during their march from Shaurya Samarak to Vallabh Bhawan in Bhopal.On arrival at the Bhawan, National Anthem&Vande Mataram will be sung pic.twitter.com/B516wGW3l1

— ANI (@ANI) January 3, 2019