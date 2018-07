કાનપુર: 6-10 વર્ષના ટાબરિયા 4 વર્ષની બાળકીને જોઇ ભૂલ્યા ભાન, ખેતરમાં પીંખી નાંખી

ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુરમાં એક અજીબ મામલો સામે આવ્યો છે. અહીં ચાર વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવી છે. દંગ કરનારી વાત તો એ છે કે દુષ્કર્મના આરોપી 6 થી 10 વર્ષની ઉંમરના ચાર બાળકો પર લાગ્યો છે અને બાળકોએ આ અશ્લીલ હરકતો કથિત રીતે પૉર્ન વીડિયોમાંથી શીખ્યા. હાલ પોલીસે તમામ બાળકોની વિરૂદ્ધ પૉક્સો એક્ટની અંતર્ગત કેસ નોંધી લીધો છે અને તેમની પૂછપરચ્છ ચાલી રહી છે.

ચાર વર્ષની બાળકીની સાથે બાળકોએ દુષ્કર્મ કર્યાનો આ મામલો જિલ્લાના મહારાજપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો છે. પોલીસ સ્ટેશનને પ્રભારી રાકેશ મૌર્યએ કહ્યું કે 30મી જૂન શનિવારના રોજ આ ઘટના બની છે. બાળકીના પિતા તરફથી 2 જુલાઇના રોજ પ્રાથમિક ફરિયાદ કરી હતી.

બાળકીના પિતાએ આપેલી લેખિતમાં કહ્યું છે કે તેમની બાળકી બેભાનની સ્થિતિમાં ખેતરમાંથી મળી હતી. જ્યારે હોશમાં આવી અને આપવીતી વર્ણવી તો લોકો દંગ રહી ગયા. બાળકીએ કહ્યું કે તેની સાથે ગંદી હરકત કરાઇ.

Kanpur: 4-yr-old girl allegedly gang raped by children aged b/w 6 to 10 yrs of age in Maharajpur police station area on 30 June. Police say 'Case under POCSO Act registered, children detained. They had probably watched pornographic content on their phone. It's being investigated' pic.twitter.com/70ZVAe2pIg

— ANI UP (@ANINewsUP) July 3, 2018