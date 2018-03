કાર્તિની કસ્ટડી માટે કોર્ટમાં ઉગ્ર દલીલો, કોર્ટમાં પી.ચિદમ્બરમ હાજર

કૉંગ્રેસ નેતા અને પૂર્વ નાણાંમંત્રી પી.ચિદમ્બરમના દીકરા કાર્તિ ચિદમ્બરમને સીબીઆઈએ ગુરૂવાપના રોજ પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં હાજર કરાયો. આઇએનએક્સ મીડિયા કેસમાં કાર્તિની ધરપકડ બાદ સીબીઆઈએ કોર્ટમાંથી તેમના રિમાન્ડ વધારવાની માંગણી કરી છે. તપાસ એજન્સીએ કેટલાંક ગુપ્તા દસ્તાવેજ પણ જજની સામે રજૂ કર્યા અને 14 દિવસના રિમાન્ડ માંગ્યા. કોર્ટમાં એ સમયે બંને પક્ષોની વચ્ચે જબરદસ્ત ચર્ચા ચાલી રહી છે. આની પહેલાં તેને બુધવારના રોજ ધરપકડ બાદ કોર્ટએ એક દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલ્યા હતા.

કાર્તિના વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીએ કોર્ટમાં દલીલ કરતાં કહ્યું કે તેમના ક્લાયન્ટને જેલમાં મોકલવાનું કોઇ કારણ નથી. તેના પર ઇડીએ વકીલને કહ્યું કે કાર્તિ ચિદમ્બરમ તપાસમાં બિલકુલ પણ સહયોગ કરી રહ્યાં નથી. વકીલે દલીલ કરી કે કાર્તિને છોડવા પર તપાસની પ્રક્રિયા પર અસર પડી શકે છે. તેની સાથે જ સીબીઆઈએ જજની સામે કેટલાંક ગુપ્ત દસ્તાવેજો પણ મૂકયા, તેના આધાર પર કોઇ મોટા ષડયંત્રની આશંકા વ્યક્ત કરી.

ઇડીએ તેની સાથે કાર્તિના સીએને છોડવાનો પણ વિરોધ કર્યો. ઇડી કાર્તિ અને તેના સીએની એક સાથે પૂછપરચ્છ કરવા માંગે છે. કોર્ટમાં ઇડીના વકીલે કહ્યું કે કાર્તિનું કહેવું છે કે તેમના સીએની પાસે તમામ માહિતી છે. તેમણે કહ્યું કે જો સીએને છોડી દેવામાં આવશે તો તમામ પુરાવા નાબૂદ કરી શકે છે.

#WATCH Delhi: #KartiChidambaram being taken to Patiala House Court for hearing in INX Media case, remains silent on questions from ANI pic.twitter.com/HysemG95m7

— ANI (@ANI) March 1, 2018