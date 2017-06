અલગતાવાદીઓને તમાચો, સેનાની ભરતી પરીક્ષામાં મોટી સંખ્યામાં કાશ્મીરી યુવાઓ સામેલ

હિજબુલ મુજાહિદ્દીનના કમાન્ડર સબજાર બટના મોત બાદ અલગાવવાદીઓ તરફથી કાશ્મીર ઘાટીમાં બે દિવસના બંધના એલાનની જાહેરાત થઈ હતી પરંતુ આમ છતાં કાશ્મીરના અનેક યુવકો અલગાવવાદીઓને મોટી લપડાક મારતા આજે યોજાયેલી સેનાની ભરતી પરીક્ષામાં સામેલ થયા હતાં. સેનાના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે ‘અલગ અલગ જૂથો દ્વારા અપાયેલા બંધના એલાનની પણ પરવા ન કરતા 799 ઉમેદવારો આજે પટ્ટણ અને શ્રીનગરમાં યોજાયેલી સયુંક્ત પ્રવેશ પરીક્ષામાં બેઠા.’ આ પરીક્ષા સેનામાં જૂનિયર કમિશન અધિકારી અને અન્ય પદો પર નિયુક્તિ માટે લેવાઈ હતી.

અધિકારીએ જણાવ્યું કે 815 ઉમેદવારોમાંથી ફિઝીકલ અને મેડિકલ ટેસ્ટ પાસ કરનારા 16 ઉમેદવારોએ લેખિત પરીક્ષા ન આપી. અધિકારીએ જણાવ્યું કે આ વસ્તુ જણાવે છે કે તે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે બંધની અપીલોને સ્પષ્ટ રીતે ફગાવવા જેવું છે. સુરક્ષાદળો સાથેની અથડામણમાં હિજબુલ મુજાહિદ્દીનના કમાન્ડર બટના માર્યા ગયા બાદથી થઈ રહેલા પ્રદર્શનોને ધ્યાનમાં લઈને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવી રાખવાની સ્થિતિમાં કાશ્મીર ઘાટીના અનેક ભાગોમાં પ્રશાસને રવિવારે કરફ્યુ જેવા પ્રતિબંધો લગાવ્યાં છે.

J&K: 799/815 selected candidates appeared in Common Entrance Exam for Indian Army Junior Commissioned Officrs&other ranks at Srinagar&Pattan pic.twitter.com/vac1MdeMS7

