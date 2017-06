કેરલમાં RSSની ઓફિસ નજીક થયો બ્લાસ્ટ, સંઘના ત્રણ કાર્યકરો ઘાયલ

કેરલના કોઝિકોડમાં બોમ ફેકવામાં આવ્યો હોવાના સમાચાર આવી રહ્યાં છે. મીડિયામાં આવી રહેલા સમાચાર અનુસાર બોમબ્લાસ્ટ નદારપુરમાં થયો છે, મળતી માહિતી અનુસાર જ્યાં આ ઘટના બની છે ત્યાં જ આરએસએસની ઓફિસ છે. આ બોમ બ્લાસ્ટમાં 3 સંઘના કાર્યકરો ઘાયલ થવાના સમાચાર આવ્યા છે. બોમ બ્લાસ્ટમાં ઘવાયેલા સંઘના કાર્યકરોને કોઝિકોડના સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ ઘટના પાછળ કોણ જવાબદાર છે તેની કોઈ માહિતી બહાર આવી નથી.

જણાવી દઈએ કે, આ પહેલા 26 જાન્યુઆરી રાત્રે રાજ્યમાં આરએસએસની 2 ઓફિસ પર બોમ ફેકવામાં આવ્યા હતા. આ બંને બોમ આરએસએસના નારૂવામૂડૂ અને મટ્ટનઉરના વિસ્તારમાં આવેલ ઓફિસ પર ફેકવામાં આવ્યા હતા. ભારતીય જનતા પાર્ટી(ભાજપા)એ આ ઘટનાઓનો વિરોધ કર્યો છે. તેમને રાજ્યમાં બંધની જાહેરાત કરી છે. ઉલ્લેખનિય છે કે, RSSની ઓફિસ પર બોમ્બ ફેકવાની ઘટના બની તેના થોડા કલાકો પહેલા જ CPI(m)નેતાની એક જાહેર સભામાં બોમ્બ ફેકવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનામાં એક વ્યક્તિ ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયો હતો. કેરલમાં CPM-RSS વચ્ચે આવી લડાઈઓ થતી રહે છે.

#Visuals Bomb hurled at RSS office in Kallachy near Nadapuram, Kerala. 3RSS workers injured, shifted to Government Medical College,Kozhikode pic.twitter.com/l1uNGLsW0F

— ANI (@ANI_news) March 2, 2017