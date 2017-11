કેરળ લવ જેહાદ : SCમાં હાદિયાએ પોતાની આઝાદી માંગી

કેરળના કથિત લવ જેહાદ મામલે સુપ્રિમ કોર્ટમાં આજે હાદિયા રજૂ થઈ હતી. અખિલા અશોકનથી હાદિયા બનવાના મામલે તેણે જજને કહ્યુ કે, તે પોતાની આઝાદી ઈચ્છે છે. તેના પતિ તેની સંભાળ રાખવામાં સક્ષમ છે. પતિની સાથે રહીને તે પોતાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવા માગે છે. તેની આગળની સુનવણી આગામી જાન્યુઆરીના ત્રીજા સપ્તાહમાં થશે.

સુપ્રિમ કોર્ટમાં હાદિયાએ કહ્યું કે, તે પોતાની આઝાદી ઈચ્છે છે. કોર્ટે તેને પૂછ્યું કે, શું તમે રાજ્ય સરકારના ખર્ચ પર અભ્યાસ ચાલુ રાખવા માગો છો. તમારા સપના શું છે. આ પર હાદિયાએ કહ્યું કે, હું મારા પતિને મળવા માગુ છું. હું મારો અભ્યાસ ચાલુ રાખવા માગુ છું. પરંતુ રાજ્ય સરકારના ખર્ચા પર નહિ, મારા પતિ મારા સારસંભાળ રાખવામાં સક્ષમ છે.

હાદિયાનું નિવેદન સુપ્રિમ કોર્ટમાં ફાઈલ થયા બાદ તેને પેરેન્ટલ કસ્ટડીમાથી આઝાદી કરી દેવામાં આવી છે. હાદિયા પોતાની કોલેજ જશે અને પોતાનો અભ્યાસ પૂરો કરશે. તેના માટે કોઈ વિશેષ સંરક્ષક નહિ હોય. આ પહેલા હાદિયાએ કોર્ટમાં કહ્યું કે, તે નથી ઈચ્છતી કે, તેનો કોઈ લોકલ ગાર્ડિયન બને. ગત 11 મહિનામા તેને ગેરકાયદેસર રીતે કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવી હતી.

હાદિયાના પિતાએ સુપ્રિમ કોર્ટમાં કહ્યું હતું કે, સત્યા સારણી નામની સંસ્થા યુવાઓમા કટ્ટરપંથી વિચારધારા નાખીને તેમનું ધર્મ પરિવર્તન કરાવી રહી છે. હાદિયાનો પતિ શફીન જહા ફેસબુકના માધ્યમથી લોકોને સંપર્ક કરે છે. તેમનું ધર્મ પરિવર્તન કરવામાં આવે છે. આ મામલે તપાસ કરી રહેલી એનઆઈએ પણ કહ્યું કે, સત્યા સારણી સંસ્થા યુવાઓને ભટકાવવાનું કામ કરી રહી છે.

હાદિયાના કથિત પતિ શફીન જહાનો પક્ષ રાખવા માટે આવેલ વકીલ કપિલ સિબબ્લે કહ્યું કે, તે સાંપ્રદાયિક ચર્ચાઓથી દુખી છે. શું હિન્દુ અને મુસ્લિમની વચ્ચે થનારા લગ્નની તપાસ આ રીતે કરવામાં આવે છે. કોર્ટે હાદિયાની વાત સાંભળવી અને સમજવી જોઈએ. તેની ઈચ્છાનુસાર, તેને જીવવાનો અધિકાર આપવો જોઈએ.

કોર્ટે NIAને આપ્યો હતો ઠપકો

બેન્ચે છેલ્લી સુનાવણી દરમિયાન નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NIA)ને ઠપકો આપ્યો હતો. ચીફ જસ્ટિસે હળવા અંદાજમાં પૂછ્યું હતું, કાયદામાં શું કોઇ એવો નિયમ છે કે કોઇ યુવતી કોઇ ગુનેગારને પ્રેમ ન કરી શકે? કોર્ટે કહ્યું કે જો છોકરી પુખ્ત હોય તો ફક્ત તેની સંમતિ જ જરૂરી હોય છે. NIAએ કહ્યું હતું, મિકેનાઇઝ્ડ મશીનરી યુવાનોને કટ્ટર બનાવી રહી છે. 30 ઓક્ટોબરે આ મામલાની સુનાવણી ચીફ જસ્ટિસ દીપક મિશ્રા, જસ્ટિસ એ.એમ. ખાનવિલકર અને જસ્ટિસ ડી.વાય. ચંદ્રચૂડની બેન્ચે કરી. સુનાવણી દરમિયાન NIA તરફથી એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ (એએસજી) મનિંદર સિંહે બેન્ચને કહ્યું કે રાજ્યમાં બહુ બધી મિકેનાઇઝ્ડ મશીનરી સક્રિય છે. તે રાજ્યમાં કટ્ટરતા ભરવાના કામમાં લાગી છે. ત્યાં અત્યાર સુધી આ પ્રકારના 89 મામલા સામે આવી ચૂક્યાં છે.

એએસજીએ કહ્યું હતું કે કોઇ વ્યક્તિને એટલી હદે બહેલાવવામાં આવે કે તે પોતાના ધર્મ અને માતા-પિતાને નફરત કરવા લાગે, ત્યારે એમ કહેવું યોગ્ય નથી કે તે પોતાની મરજીથી આવું કરી રહી છે. આ વાત પર સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે તે યુવતી સાથે ખુલ્લી કોર્ટમાં વાત કરશે અને તેની માનસિક સ્થિતિને સમજશે. કોર્ટે કહ્યું કે જો એમ જાણવા મળશે કે યુવતીને બહેલાવવા-ફોસલાવવામાં આવી છે, તો કોર્ટ તે બાબતે વિગતવાર તપાસ કરાવશે. યુવતીના પિતાએ આ મામલાની સુનાવણી કેમેરાની સામે કરાવવાની અપીલ કરી હતી. કોર્ટે તેને રદ્દ કરી દીધી.

શું છે આખો મામલો?

કેરળમાં અખિલા અશોકન ઉર્ફ હાદિયા (24)એ શફીન નામના મુસ્લિમ યુવાન સાથે ડિસેમ્બર 2016માં લગ્ન કર્યા હતા. યુવતીના પિતા એમ અશોકનનો આરોપ હતો કે આ લવ જિહાદનો મામલો છે. તેમની દીકરીને જબરદસ્તી ધર્મ બદલાવીને લગ્ન કરાવવામાં આવ્યા છે. યુવતીના પિતાની પિટિશન પર હાઇકોર્ટે 25 મેના રોજ આ લગ્ન રદ્દ કરી દીધા હતા. હાદિયાને તેના માતા-પિતા પાસે રાખવાનો આદેશ આપ્યો હતો. ત્યારબાદ શફીને સુપ્રીમ કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો. કેરળ સરકારે 7 ઓક્ટોબરે સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું, હિંદુ મહિલાના મુસ્લિમ ધર્મનો સ્વીકાર કરવો અને મુસ્લિમ યુવક સાથે લગ્નના મામલે NIAની તપાસની જરૂર નથી. આ મામલામાં પોલીસે સંપૂર્ણ તપાસ કરી છે અને તેમાં એવી કોઇ વાત સામે નથી આવી, કે જેથી મામલો NIAને સોંપવામાં આવે.