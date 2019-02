કુલભૂષણ જાધવનો કેસ લડવા માટે એક રૂપિયો લેનાર વકીલ હરીશ સાલ્વે કોણ?

ઇન્ટરનેશનલ કોર્ટ ઓફ જસ્ટિસમાં સોમવારે કુલભૂષણ જાધવ મામલે સુનાવણી શરૂ થઇ ગઇ છે. અહીં 11 જજની બેંચ દ્વારા કુલભૂષણ જાધવનું ભાગ્ય નક્કી કરવામાં આવશે. આ કેસને લઇને ખાસ વાત એ છે કે ભારત તરફથી આ કેસ સીનિયર એડવોકેટ હરીશ સાલ્વે લડવા જઇ રહ્યા છે અને એમાં પણ આ કેસને લઇને વધુ એક ખાસ વાત એ છે કે કુલભૂષણ જાધવનો આ કેસ લડવા માટે દેશના સૌથી મોંઘા ગણાતા આ હરીશ સાલ્વે એ પોતાની ફી તરીકે માત્ર એક રૂપિયો લેવાની જાહેરાત કરી છે.

હરીશ સાલ્વે એક પ્રખ્યાત વકીલ છે અને તેઓ સુપ્રીમ કોર્ટના સૉલિસિટર રહી ચૂક્યા છે. વર્ષ 2015માં બોલીવુડ સ્ટાર સલમાન ખાને સજા થયા ના કેટલાક કલાકોમાં જ સાલ્વેએ પોતાના તર્કનો ઉપયોગ કરીને જામીન અપાવી દીધા હતા. આ બનાવ બાદ સોશિયલ મીડિયા પર હરીશ સાલ્વે ખૂબજ ટ્રેન્ડ થયા હતા.

Not fair. #HarishSalve has charged us Rs.1/- as his fee for this case. https://t.co/Eyl3vQScrs

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) May 15, 2017