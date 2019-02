ICJમાં કુલભુષણ કેસની સુનાવણી શરૂ, પાકિસ્તાનને ખુલ્લુ પાડતા હરીશ સાલ્વે

ભારતીય નાગરીક કુલભૂષણ જાધવ મામલે ઈન્ટરનેશનલ કોર્ટ ઓફ જસ્ટિસ (ICJ)માં સોમવારે અંતિમ સુનાવણી શરૂ થઈ છે. ભારત અને પાકિસ્તાન બંને પોતપોતાની દલીલ કરે છે. આ સુનાવણી ચાર દિવસ સુધી ચાલશે. ભારત તરફથી હરીશ સાલ્વે રજુઆત કરી રહ્યાં છે.

સુનાવણી પહેલા ભારત તરફથી રજૂઆત કરતાં હરીશ સાલ્વેએ કહ્યું કે આઈસીજે પાસથી ન્યાય નહીં મળે તો ન્યાય માટે ક્યાં જઈશું? સાલ્વેએ આઈસીજેમાં એ વાતને પણ આક્રમકતાપૂર્ક રજૂ કરી કે જાધવ નિર્દોષ છે અને પાકિસ્તાને તેમને ખોટી રીતે ફસાયા છે.

The Hague (Netherlands): International Court of Justice (ICJ) starts public hearing in Indian National Kulbhushan Jadhav case pic.twitter.com/UfdZgZ8Qov

હરીશ સાલ્વેએ વિયના સંધિની શરતોની વ્યાખ્યા કરતાં પાકિસ્તાનને ઘેરી રહ્યા છે. સાલ્વે પોતાની દલીલોમાં વિયના સંધિને વિભિન્ન આર્ટિકલ્સનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે અને જણાવી રહ્યા છે કે પડોસી દેશ કેવી રીતે તેમના દેશના એક નિદોર્ષ નાગરિકનો જીવ લેવા માંગે છે.

Harish Salve representing India & Kulbhushan Jadhav in ICJ: It is an egregious violation of the Vienna Convention pic.twitter.com/TRPNT80V21

— ANI (@ANI) February 18, 2019