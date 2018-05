કર્ણાટક ચૂંટણી પરિણામ : કિંગમેકર બનતાં બનતાં શું કિંગ બનશે કુમારસ્વામી ?

કર્ણાટક વિધાનસભામાં ચૂંટણીના પરિણામોની તસ્વીર હજી સુધી સાફ થઈ રહી નથી. ભાજપ પાસે બહુમતથી કેટલીક બેઠકો ઓછી રહેવાની શક્યતા રહેલી છે. જે સ્થિતિમાં ભાજપને રોકવા માટે કોંગ્રેસ તરફથી મોટો દાવ રમવામાં આવી રહ્યો છે. કોંગ્રેસે જેડીએસ નેતા કુમારસ્વામીને સીએમ બનાવવા માટેના સમર્થન આપવાની જાહેરાત કરી દીધી છે.

ખાસ વાત એ છેકે એકઝિટ પોલ સમયે જેડીએસને કિંગમેકર બતાવવામાં આવી રહ્યું હતું, ત્યારે હવે કુમારસ્વામી કિંગ બનતા લાગી રહ્યા છે. શરૂઆતમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે કાંટાના ટક્કર જોવા મળી રહી હતી. ભાજપે 100નો આંકડો પાર કર્યો છે પરંતુ બહુમતીથી દૂર છે. કોંગ્રેસે જેડીએસને આગળ કરીને ભાજપને રોકવા માટેનો દાવ રમ્યો છે.

JD(S) had always maintained that HD Kumaraswamy will be CM. As per results, we're doing everything to keep BJP out of power. Congress has extended its support, we have accepted it. We will jointly go to meet Governor after 5.30 pm today: Danish Ali, JD(S) #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/qCfgOhGM9t

