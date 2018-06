યુવરાજનાં ઘરે કટ થઇ વીજળી તો હરભજને આ રીતે ઉડાવી જોરદાર મજાક

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમથી બાહર ચાલી રહેલા ઑલ રાઉન્ડર ખેલાડી યુવરાજસિંહ માટે IPLની આ સીઝન ઘણી જ ખરાબ રહી હતી. ફેન્સને વિશ્વાસ હતો કે આ સીઝનથી યુવી ફોર્મમાં પરત ફરશે અને આવતા વર્ષે યોજાનારા વર્લ્ડ કપમાં ટીમમાં પોતાની દાવેદારી નોંધાવશે. જો કે આવુ થતુ દેખાઇ રહ્યું નથી. યુવરાજની સાથે સાથે તેના દોસ્ત હરભજનસિંહ માટે પણ ભારતીય ટીમનાં દરવાજા બંધ થઇ ગયા છે તેમ કહી શકાય. જો કે યુવરાજનાં મુકાબલે હરભજન માટે IPLની આ સીઝન ઘણી સારી રહી હતી. ચેન્નાઇ તરફથી રમતા હરભજને કેટલીક વિકેટ્સ મેળવી હતી.

યુવરાજસિંહ અને હરભજનસિંહ ઑફ ફીલ્ડ પણ ઘણા સારા દોસ્ત છે. ટીવી રિયાલિટી શૉમાં પણ બંને ઘણીવાર જોવા મળ્યા છે. સોમવારે યુવરાજસિંહે એક ટ્વિટ કરીને પોતાની પરેશાનીનું કારણ જણાવ્યું હતુ. આ ટ્વિટ પર હરભજને યુવીની મજાક ઉડાવી હતી. યુવરાજ વીજળી કટ થઇ જવાનાં કારણે પરેશાન હતો અને તેણે સોશિયલ મીડિયા પર આ વાત ફેન્સ સાથે શેર કરી હતી.

Lights Out in Bandra for over an hour now … can we get it back please ?!?! 😐

— yuvraj singh (@YUVSTRONG12) June 4, 2018