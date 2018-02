U-19 WC: ભારતે ઑસ્ટ્રેલિયાને ફાઇનલમાં 8 વિકેટ હરાવ્યું, કાલરાએ મચાવ્યો તરખાટ

અંડર 19 વર્લ્ડ કપ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં ઑસ્ટ્રેલિયા એ ભારતને 217 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો છે. ટૉસ જીતીને પહેલાં બેટિંગ કરવા ઉતરેલ કાંગારૂએ ટીમ 47.2 ઓવરમાં 216 રન બનાવીને ઑલઆઉટ થઇ ગયું. ભારત માટે ઇશાન પોરેલ, કમલેશ નગરકોટી, શિવા સિંહ, અને અનુકૂળ રૉય એ 2-2 વિકેટ પોતાના નામ કર્યો. જ્યારે શિવમ માવીએ એક વિકેટ લીધી. ફાઇનલ મેચના પળેપળના અપડેટ્સ

– ઑસ્ટ્રેલિયાને 8 વિકેટે હરાવી ચોથી વખત અંડર-19 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યું ભારત

– ઓપનર મનજોત કાલરાએ 101 બોલમાં પૂરી કરી સદી

– ભારતના 200 રન 35.1 ઓવરમાં પૂરા, મનજોત (97*) અને હાર્વિક (32*)

– ભારતીય ટીમ એ 33 ઓરમાં 2 વિકેટ પર 181 રન બનાવી લીધા છે, જીતથી 29 રન દૂર છે ભારત…મનતો (95*) અને હાર્વિક (22*) ક્રીઝ પર

– મનજોત એ 87 બોલમાં 91 રન બનાવ્યા, અત્યાર સુધીમાં 8 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા

– ભારતીય ટીમ લક્ષ્યથી 45 રન દૂર છે. મનજોત કાલરા 85 રન બનાવીને ક્રીઝ પર, સદીની નજીક

– મનજોત કાલરાનો તરખાટ, ઑસ્ટ્રેલિયા પડ્યું ઘૂંટણિયે, જીત થી માત્ર 47 રન દૂર ભારત

– ભારત શાનદાર રીતે રમ્યું

