અંબાણી પરિવારનું રાજકીય કનેકશન: પિતા કોંગ્રેસ ઉમેદવારના સમર્થનમાં, દિકરો PMની રેલીમાં

લોકસભા ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે દેશના જાણીતા અંબાણી પરિવારનું રાજકીય કનેકશન જોવા મળ્યું છે. દેશના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ, બિઝનેસમેન અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ચેરમેન અને એમડી મુકેશ અંબાણી એ થોડાંક દિવસ પહેલાં જ મુંબઇ દક્ષિણી લોકસભા સીટ પરથી કોંગ્રેસ ઉમેદવાર મિલિંદ દેવડાનું સમર્થન કર્યું હતું.

શુક્રવારના રોજ અંબાણીના દીકરા અનંત દેશની રાજધાનીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ચૂંટણી રેલીમાં સામેલ થયા. ટીવી ચેન્લસ અને સોશિયલ મીડિયા પર રેલીમાં પહોંચવા દરમ્યાનની કેટલીક તસવીર પણ સામે આવી છે. રિપોર્ટસમાં અનંતના હવાલાથી કહ્યું છે કે ત્યાં પીએમને સાંભળવા પહોંચ્યા હતા.

બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સમાં થયેલી રેલીમાં આગળની કતારમાં શ્રોતાઓમાં અનંત પણ બેઠો હતો. તેમણે તે દરમ્યાન એક મરાઠી સમાચાર ચેનલ સાથે વાતચીતમાં કહ્યું કે હું પીએમને સાંભળવા અને દેશને સમર્થન કરવા આવ્યો છું. આપને જણાવી દઇએ કે મુંબઇમાં 29મી એપ્રિલના રોજ મતદાન છે.

From small shopkeepers to large industrialists – for everyone, South Mumbai means business.

We need to bring businesses back to Mumbai and make job creation for our youth a top priority.#MumbaiKaConnection pic.twitter.com/d4xJnvhyKr

— Milind Deora (@milinddeora) April 17, 2019