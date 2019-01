MPમાં મહિલા કેબિનેટ મંત્રી સાથે એવું તો શું બન્યું કે લોકો હસવા લાગ્યા, વીડિયો વાયરલ

મધ્યપ્રદેશની નવનિયુક્ત કોંગ્રેસ સરકારમાં કેબિનેટ મંત્રી ઇમરતી દેવીને ગણતંત્ર દિવસ કાર્યક્રમ દરમિયાન તે વખતે અસહજતાનો સામનો કરવો પડ્યો, જ્યારે તે પોતાનું ભાષણ વાંચી શકી નહોતી. બાદમાં તેમની પાસે ઉભેલા જિલ્લા કલેક્ટરને બોલાવ્યા અને તેમણે જ ભાષણ વાંચવા માટે આપી દીધું હતું. ઇમરતી દેવી કમલનાથ સરકારમાં મહિલા અને બાળ વિકાસ કલ્યાણ મંત્રી છે. આ મામલામાં મંત્રી તરફથી સ્પષ્ટતા પણ સામે આવી છે.

ઇમરતી દેવી ગ્વાલિયર જિલ્લા કાર્યાલયમાં આયોજિત ગણતંત્ર દિવસ સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ભાગ લેવા પહોંચી હતી. કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમને ત્યાં હાજર લોકોને સંબોધિત કરવાનો હતો. જો કે, જેવા તે પોડિયમ પર ભાષણ વાંચવા આવ્યા, ત્યારે તેમને વાંચવામાં ખુબ તકલીફો થવા લાગી. પાસે ઉભેલા કલેક્ટરે તેમની મદદ કરવાનું વિચાર્યું, ત્યારબાદ મંત્રીએ કલેક્ટરને ભાષણ આપવા માટે આપી દીધું અને પોતે નીચે ઉતરી ગયા હતા, જુઓ વીડિયો…

#WATCH Madhya Pradesh Minister Imarti Devi in Gwalior asks the Collector to read out her #RepublicDay speech pic.twitter.com/vEvy1YVjRM

— ANI (@ANI) January 26, 2019