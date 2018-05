કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસ સરકાર પર PM મોદીના પ્રહાર, કોંગ્રેસને વિખેરવાનું મહાત્મા ગાંધીનું સપનું કરીશ પૂરું

કર્ણાટક વિધાનસભાની આગામી ચૂંટણી જીતવા માટે તમામ રાજકીય પક્ષો કમર કસી રહ્યા છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ એમાં આજથી જોશપૂર્વક ઝૂકાવી દીધું છે. ભાજપને જીતાડવા માટે એમણે આજથી ચૂંટણી પ્રચાર જોરશોરથી શરૂ કરી દીધો છે.

મંગળવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રાજ્યમાં ચૂંટણી ઝૂંબેશનો આગાઝ કરતા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહૂલ ગાંધી અને રાજ્યની કોંગ્રેસ સરકાર પર હમલો કર્યો છે. પ્રધાનમંત્રીએ કર્ણાટકની કોંગ્રેસ સરકાર પર ‘ઈઝ ઓફ ડુઈંગ મર્ડર’ની વિકસિત કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે કેન્દ્રની પહેલાની કોંગ્રેસ સરકારે બેંકોને લુંટવાની ખુલી છૂટ આપી હતી જ્યારે ગરીબોને લોન નથી આપવામાં આવી.

PM એ જણાવ્યું કે આઝાદી પછી કોંગ્રેસને વિખેરવાનું મહાત્મા ગાંધીનું સપનું હતું, બધા રાજ્યોએ આવું કર્યું છે અને હવે કર્નાટકનો વારો છે. PMએ કહ્યું કે કર્ણાટકને કોંગ્રેસને સજા આપવાનું મન બનાવી લીધું છે. કર્ણાટક ઉડ્ડપીમાં રેલીને સંબોધિત કરતા PM મોદીએ કહ્યું કે આ વખતે કર્ણાટકની જનતાએ કોંગ્રેસને હરાવવાનું મન બનાવી લીધું છે.

Violence cannot exist in a democracy. It is shameful how BJP Karyakartas were murdered in Karnataka. The Congress must answer on increasing crimes: PM Narendra Modi in Udupi. #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/cROCIF6bUJ — ANI (@ANI) May 1, 2018

મોદીએ કહ્યું, ‘હું તમારી તપસ્યાને બેકાર નહિ થવા દઉં, તમે જે પ્યાર આપ્યો છે તેને હું સવારીને પાછો આપીશ. તેમણે કહ્યું કે, ‘રાજનીતિક મતભેદના કારણે BJPના કાર્યકરોની હત્યા કરવામાં આવી, કર્ણાટકના લોકોની અવાજ ઉઠવવા પર કાર્યકરોને મોતને ઘટ ઉતારી દેવામાં આવ્યા. કોંગ્રેસ સરકારમાં આરોપીઓની બોલબાલા છે અને આ સરકારથી મુક્ત થવું જરૂરી છે.

The government is talking about enhancing 'Ease of Doing Business' in the country, but Congress believes in 'Ease of Doing Murder'. This is the culture they have developed: PM Narendra Modi in Udupi. #KarnatakaElection2018 pic.twitter.com/oNhBRN6lyn — ANI (@ANI) May 1, 2018

વડાપ્રધાન મોદીએ ફરી એક વખત 28 એપ્રિલની વાત કરતાં કહ્યુંકે, દેશના ઈતિહાસમાં 28 એપ્રિલનો દિવસ યાદગાર બની રહેશે. કેમકે દેશના બાકી રહેલા અને ન પહોંચેલા 18 હજાર ગામોમાં વિજળી પહોંચી છે. અમારાં કોંગ્રેસના નવા અધ્યક્ષ અતિઉત્સાહમાં પોતાની મર્યાદા તોડી નાખે છે. તેમના મુખમાંથી દેશના મજૂરો માટે સારાં શબ્દો નીકળ્યા હોત તો સારું થાત.

There might be political differences between parties but civility & respect should be maintained. Whenever former PM Deve Gowda Ji visits me in Delhi I always welcome him with respect & always give him time. The way Rahul Gandhi talked about him recently is shameful: PM Modi pic.twitter.com/PsA3XSLCkz — ANI (@ANI) May 1, 2018

પીએમ મોદી રાહુલ ગાંધીના 15 મિનિટના ભાષણને ચેલેન્જ આપતાં કહ્યું કે, તમારાં જેવા પ્રખ્યાત લોકોની સામે અમારાં જેવા કામદાર લોકો ટકી જ ન શકે. મોદીએ વધુ એક ચેલેન્જ આપતાં કહ્યું કે, રાહુલ ગાંધી વાંચ્યા વગર કોઈ પણ ભાષામાં 15 મિનિટ ભાષણ આપે અને તેમાં પણ ઓછામાં ઓછા 5 વખત વિશ્વસરૈયા બોલીને બતાવવું જોઇએ.