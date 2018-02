પ્રિયા પ્રકાશની આંખોની અદાઓએ સોશિયલ મીડિયાને કર્યું ઘેલું

ઈન્ટરનેટ પર હાહાકાર મચાવનારી મલયાલમ અભિનેત્રી પ્રિયા પ્રકાશ વોરિયર રાતોરાત સોશિયલ મીડિયા પર છવાઈ ગઈ છે. પોતાની ડેબ્યૂ ફિલ્મ ‘ઉરુ અડાર લવ’ નુ ગીત ‘Manikya Malaraya Poovi’ નાં એક વીડિયો ક્લિપમાં આંખોના ઈશારાને કારણે સોશિયલ મીડિયા પર છવાઈ ગઈ છે. પ્રિયા પ્રકાશ આંખનાં ઈશારાનો અંદાજ ટ્રેન્ડ બની ગયો છે.

સોશિયલ મીડિયા પર પ્રિયાનો વીડિયો વાયરલ થવાની સાછે લોકો મજાક કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ટ્વિટર અને ફેસબુક પર અભિનેત્રીની આંખ મારવાની, હસવાની અને આઈબ્રો ઉંચી કરવાની સ્ટાઈલ સાછે ઘણા Memes જોવા મળી રહ્યા છે. કેટલાંક વીડિયો તો એટલાં ફની છે કે સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે. તેને જોઈને લોકો હંસવાનું રોકી નથી શકતા. જેવી રીતે રાતોરાત પ્રિયાનો વીડિયો વાયરલ થયો તેવી જ રીતે અભિનેત્રીનો રેમોન્ટીંક અંદાજ પર બનેલાં Memes પણ ટ્રેન્ડમાં છે.

#Hrithik can do it better than #PriyaPrakashVarrier

Video by @Rishirajsalian1 pic.twitter.com/SCqNB2ivBY

— Prince (@IamPrince167) February 13, 2018