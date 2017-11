માલ્યાનુ વધુ એક બહાનુ, ભારતમાં પોતાના જીવને ખતરો હોવાનું લંડનની કોર્ટમાં કહ્યું

પ્રત્યર્પણ કેસમાં ચાલી રહેલી સુનવણી દરમિયાન લિકર કિંગ વિજય માલ્યાએ હવે ભારત જવામાં ખતરાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે. સોમવારે યુકેની વેસ્ટમિન્સ્ટર કોર્ટમાં થયેલી પ્રિ-ટ્રાયલ સુનવણી દરમિયાન માલ્યાના વકીલે કહ્યું કે, તેના ક્લાયન્ટને ભારત જીવનું જોખમ છે. હવે સામો પક્ષ ભારત સરકાર દ્વારા માલ્યાની સુરક્ષાની તૈયારીની રૂપરેખા પ્રસ્તુત કરવાની તૈયારીમાં લાગેલું છે. માલ્યાએ એકવાર ફરીથી દાવો કર્યો છે કે, તેમની વિરુદ્ધ લગાવવામાં આવેલા તમામ આરોપ પાયાવિહોના અને ખોટા છે.

London's Westminster Court will further hearing Vijay Mallya's case on 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 and 14 of December.

આ પહેલા સુનવણીમાં વિજય માલ્યાએ ભારતની ખરાબ જેલોનો હવાલો આપ્યો હતો. જોકે, ત્યારે ભારતે યુકે ઓથોરિટીઝને ભરોસો અપાવ્યો હતો કે, માલ્યાને મુંબઈની આર્થર રોડ જેલમાં રાખવામાં આવશે. માલ્યાને જે બેરેકમાં રાખવાની તૈયારી કરાઈ છે, તેની તસવીરો પણ યુકે ઓથોરિટીઝને મોકલવામાં આવી છે. હવે માલ્યાના પક્ષે પ્રત્યર્પણથી બચવા માટે પોતાના જીવને જોખમ હોવાનું જણાવ્યું છે.

#WATCH Vijay Mallya says, 'we all very diligently come to Court' after appearing in London's Westminster Court today. pic.twitter.com/JJRlmA2cOQ

— ANI (@ANI) November 20, 2017