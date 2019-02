મમતા બેનરજીએ પુલવામામાં CRPFના કાફલા પર થયેલા હુમલાને લઈને ઉઠાવ્યા સવાલ

એક તરફ દેશ સીઆરપીએફના 44 જવાનોની શહીદીનો શોક મનાવી રહ્યો છે ત્યારે બીજી તરફ પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ પુલવામા હુમલા પર જ સવાલ ઉઠાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ચૂંટણીના થોડા સમય પહેલા આ પ્રકારનો હુમલો કેમ થયો?

મમતા બેનર્જીએ સોમવારે કહ્યું કે ગુપ્તચર એજન્સીઓએ અગાઉથી જ હુમલાને લઈને એલર્ટ આપ્યું હોવા છતા પણ સીઆરપીએફના આટલા મોટા કાફલાને એક સાથે કેમ મોકલવામાં આવ્યો? મમતા બેનર્જીએ સવાલ કર્યો કે જવાનોને એલલિફ્ટ કેમ ન કરવામાં આવ્યા. તેમાં કેટલા પૈસા ખર્ચ થાય છે.

મમતાએ કહ્યું કે સરકારને એવા લોકો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવી જોઇએ જેઓએ હુમલાને અંજામ આપ્યો છે, પરંતુ આવા સમયે ભાજપ-આરએસએસે કોમી રમખાણો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો તો દેશ માફ નહીં કરે.

Mamata Banerjee on #PulwamaAttack:The Govt had inputs from intelligence agencies on Feb 8 that such attacks might happen before elections. Why no action was taken? Why 78 convoys were still allowed?…I also have intelligence reports that my phone is always taped, as you all know pic.twitter.com/KulUn9oUNe

— ANI (@ANI) February 18, 2019