કર્ણાટકના દરિયાકાંઠાના શહેરો જળબંબાકાર, કાલે આ રાજ્યોમાં ભારે વરસાદની આગાહી

દેશભરમાં ભીષણ ગરમી વચ્ચે મંગળવારે વાતાવરણે મોટો પલટો લીધો છે. એક તરફ કેરળ અને તામિલનાડુમાં નૈઋત્યના ચોમાસાનો મંગળવારથી પ્રારંભ થયો હતો ત્યાં બીજી તરફ મધ્ય ભારત અને ઉત્તર ભારતના કેટલાક રાજ્યોમાં કાળઝાળ ગરમી પડી હતી. બીજી તરફ ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર મધ્ય પ્રદેશ, ઝારખંડ અને બંગાળ જેવા રાજ્યોમાં વાવાઝોડા અને વીજળીના કારણે 54 લોકોનાં મોત થયા છે. આ મહિનામાં આવા વાવાઝોડા અને કુદરતી આપત્તિને કારણે કુલ મૃતાંક 290 પહોંચ્યો છે. તદ્ઉપરાંત વાવાઝોડા મેકુનુએ કર્ણાટકના દરિયા કિનારાના શહેરોને ધમરોળ્યા હતા.

તોફાની વરસાદને પગલે મેંગ્લુરુ અને ઉડીપી શહેરમાં ચારેતરફ જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. તંત્ર દ્વારા બુધવાર માટે તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રાખવાના આદેશ જારી કરવામાં આવ્યા હતા. કર્ણાટકમાં ભારે વરસાદ પડતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કર્ણાટકના વિભિન્ન હિસ્સામાં ભારે વરસાદથી પ્રભાવિત લોકોની સુરક્ષા અને કલ્યાણ માટે પ્રાર્થના કરું છું.

Rescue operations underway in #Mangalore as streets are water-logged following pre-monsoon rain in parts of the city; #visuals from Panambur #Karnataka pic.twitter.com/MT8BFdbLLg

I pray for the safety and well being of all those affected by heavy rains in various parts of #Karnataka. Have spoken to officials and asked them to ensure all possible assistance in the affected areas, tweets Prime Minister Narendra Modi (File Pic) pic.twitter.com/59L7oCkwwP

— ANI (@ANI) May 29, 2018