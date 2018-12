ટેબલ ટેનિસમાં આ ખાસ સન્માન મેળવનારી પ્રથમ ભારતીય બની મનિકા બત્રા

મનિકા બત્રા બુધવારે ઇંચિયોનમાં પ્રતિષ્ઠિત આંતરરાષ્ટ્રીય ટેબલ ટેનિશ ફેડરેશનના સ્ટાર પુરસ્કારોમાં બ્રેકથૂ ટેબલ ટેનિસ સ્ટાર મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બની ગઇ છે. મનિકા માટે 2018નું વર્ષ ખૂબ ખાસ રહ્યું છે. દિલ્હીની મનિકાએ પહેલી એપ્રિલમાં ગોલ્ડરકોસ્ટમાં થયેલા કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં તેને ચાર ગોલ્ડ મેડલ મેળવીને ઇતિહાસ રચી દીધો હતો. તે મહિલા વર્ગમાં દેશને ગોલ્ડ મેડલ જીતારનારી પ્રથમ મહિલા ખેલાડી હતી. ત્યાર બાદ ઓગસ્ટમાં થયેલ એશિયન ગેમ્સમાં તે ગોલ્ડ તો ન જીતી શકી પરંતુ અચંત શરથ કમલની સાથે તેને મિકસ્ડ ડબલ્સમાં દેશને બ્રોન્ઝ મેડલ જીતાડ્યો.

મનિકાએ સમારોહમાં કહ્યું કે, ‘હું આ પુરસ્કારને મેળવીને પોતાને સન્માનિત અનુભવ કરી રહી છું અને ખુશ છું. મને લાગે છે કે 2018 અત્યાર સુધી મારા કરિયરનું સર્વશ્રેષ્ઠ વર્ષ રહ્યું છે અને મેં જે મેળવ્યું છે તેનાથી હું ખુશ છું.

Thank you @ittfworld for acknowledging my efforts and giving me the Breakthrough Star Award 2018. Thanks to @sandeepgupta_tt @MorSubodh @ttfitweet @Media_SAI @IndiaSports @IndianOilcl, my family and all well-wishers for all the support. I will continue to keep striving forward🙏 pic.twitter.com/NxCL9fIhuL

— Manika Batra (@manikabatra_TT) December 12, 2018