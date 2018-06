J&Kમાં સરકાર ધ્વસ્ત: આતંકીઓ અને પથ્થરબાજો વિરૂદ્ધ મોટી કાર્યવાહીની તૈયારી

જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં પીડીપી-બીજેપીનું ગઠબંધન તુટ્યા બાદ રાજ્યમાં રાજ્યપાલ શાસન લગાવાની તૈયારીઓ કરી લીધી છે. રાજ્યપાલ શાસનની આ તૈયારીઓ વચ્ચે જ્યાં દિલ્હીમાં તમામ ઉચ્ચ સ્તરિય બેઠકોનો દોર શરૂ થઇ ગયો છે. ત્યાં જ જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં રાજ્યના ભવિષ્યને લઇ કેટલાક મોટા નિર્ણયોની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે, જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં રાજ્યપાલ શાસન લાગ્યા બાદથી જ આતંકી વિરૂદ્ધ ઓપરેશન અને પથ્થરબાજો પર કાર્યવાહીમાં ઝડપ થઇ શકે છે.

સૂત્રો અનુસાર, કાશ્મીરમાં અમરનાથ યાત્રા પહેલા આતંકીઓ વિરૂદ્ધ કેટલાક મોટો ઓપરેશન્સને અંજામ આપવામાં આવી શકે છે. આ માટે સેનાની રાષ્ટ્રીય રાઇફલ અને જમ્મૂ-કાશ્મીર પોલીસને દક્ષિણ કાશ્મીરના કેટલાક જિલ્લાઓમા મોટો સ્તરે અભિયાન ચલાવવાની તૈયારીઓ પણ કરી રહી છે. માનવામા આવી રહ્યું છે કે, સેનાનાં જવાન ઓરંગજેબ અને પત્રકાર શુજાત બુખારીની હત્યાની વારદાત બાદ સેના દક્ષિણ કાશ્મીરમાં કેટલાક મોટા ઓપરેશન્સને અંજામ આપી શકે છે. આ સિવાય આવનારા દિવસોમાં સ્પેશ્યલ ફોર્સેજ સાથે ઓપરેશન ‘કિલ ટોપ કમાન્ડર’ અને ‘ઓપરેશન ઓલ આઉટ’ જેવા કેટલાક નવા ઓપરેશન પણ શરૂ કરવામા આવી શકે છે.

પથ્થરબાજો પર કાર્યવાહીમાં કોઇ રાજનૈતિક દખલ નહી

સેનાના આ ઓપરેશન્સ સિવાય દક્ષિણ કાશ્મીરમાં પથ્થરબાજો પર મોટી કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી શકે છે. જો ભૂતકાળની વાત કરવામાં આવે તો 2016મા હિંસા દરમિયાન કાશ્મીરમાં બીજેપી-પીડીપી સરકાર દરમિયાન9 હજારથી વધારે પથ્થરબાજો પર કેસ નોંધાયા હતાં. આ તમામ પથ્થરબાજોમાં એક મોટી સંખ્યા તેવા યુવકોની હતી, જેમની કાશ્મીરનાં જિલ્લામાંથી ધરપકડ કરવામા આવી હતી. ધરપકડના કેટલાક મહિનાઓ બાદ મહેબૂબા સરકારે હજારો પથ્થરબાજો પર કેસ પરત ખેંચી લીધા હતાં.

ગૃહમંત્રીની બેઠકમાં રણનીતિ નક્કી થશે

સૂત્રોનું કહેવું છે કે, દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત ડોબાલ અને ગૃહ સચિવ રાજીવ ગૌબાની મુલાકાતમાં પણ ઘાટીમાં સુરક્ષાને લઇ એક વિસ્તૃત ચર્ચા થઇ છે. એવામા આવનારા સમયમાં કાશ્મીરને લઇ કેટલાક મોટા નિર્ણયો લઇ શકે છે. આ નિર્ણયો પર બ્લૂપ્રિંટ નિર્ધારિત કરવા માટે અને રાજ્યની રાજનીતિમાં આગળની રણનીતિ માટે ગૃહમંત્રી રાજનાથ સિંહનાં ઘરે એક ઉચ્ચસ્તરિય બેઠક પણ થઇ છે, જેમા ગૃહ મંત્રાલયના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ શામેલ થયા હતાં.

Meeting of Home Minister, National Security Advisor, Home Secretary & Joint Secretary of #JammuAndKashmir & other officers, underway at Home Minister's residence in #Delhi

— ANI (@ANI) June 19, 2018