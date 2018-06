મેહબૂબા મુફ્તીએ CM પદેથી રાજીનામું આપ્યું, રાજ્યપાલને મળ્યા ઉમર અબ્દુલ્લા

જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં ભાજપે સરકારમાંથી સમર્થન પાછુ ખેંચી લેતા રાજ્યની મુખ્યમંત્રી મેહબૂબા મુફ્તીએ રાજ્યપાલ એનએન વોહરાને મળીને પોતાનું રાજીનામું સોંપી દીધું છે. મેહબૂબા મુફ્તીએ પોતાનું રાજીનામું આપી ભાજપમાંથી સમર્થન પરત ખેંચવાની જાહેરાતના થોડા જ સમયમાં આપી દીધું હતું. આ દરમિયાન રાજ્યની મુખ્ય વિરોધી પાર્ટી નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતા અને ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ રાજ્યપાલ મળ્યાં હતાં.

પીડીપીના પ્રવક્તા રફી અહમદ મીરે કહ્યું હતું કે, અમે સરકાર ચલાવવાના ભરપુર પ્રયાસ કર્યા. આ તો થવાનું જ હતું. આ અમારા માટે ખુબ જ ચોંકાવનારો નિર્ણય હતો કારણ કે, અમને તેમના નિર્ણયને લઈને કોઈ જ જાણકારી ન હતી. પીડીપીના એક અન્ય નેતાનું કહેવું છે કે, અમે સાંજે 5 વાગ્યે આ મામલે વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા કરીશું. ત્યાં સુધી મેહબૂબાએ રાજ્યપાલને પોતાનું રાજીનામું સોંપી દીધું છે.

ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા રામ માધવે કેન્દ્ર સરકાર તમામ પ્રકારની મદદ કરી રહી હોવા છતાંયે રાજ્ય સરકાર સ્થિતિ સુધારવામાં નિષ્ફળ રહી. કાશ્મીર ખીણમાં સ્થિતિ ખુબ જ ઝડપથી ખરાબ થતી રહી, હવે રાષ્ટ્રિય સુરક્ષા અને એકતાને ધ્યાનમાં રાખતા ગઠબંધન સરકારમાંથી અલગ થવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

ભાજપના કોર ગ્રુપની બેઠકમાં આ મામલે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. ભાજપ અધ્યક્ષ અમિત શાહે જમ્મૂ-કાશ્મીરના નેતાઓ સાથે બેઠક કર્યા બાદ આ મામલે અંતિમ નિર્ણય લીધો. ઉલ્લેખનીય છે કે રાઈઝિંગ કાશ્મીર સમાચારપત્રના એડિટર સુજાત બુખારીની હત્યા બાદ રાજ્યમાં બંને પક્ષો વચ્ચેના સંબંધો ખુબ જ વણસ્યા હતાં.

We will talk in detail at 5pm, meanwhile she (Mehbooba Mufti) has submitted her resignation (as J&K CM) to the Governor: Naeem Akhtar, PDP pic.twitter.com/w8vNI6XeRw

— ANI (@ANI) June 19, 2018