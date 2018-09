વિજય માલ્યાનો ધડાકો, ભારત છોડ્યા પહેલા નાણાં મંત્રી સાથે મુલાકાત કરી હતી

ભારતની 16 જેટલી જુદી જુદી બેંકોનું કરોડોનું કરીને છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઈંગ્લેન્ડમાં જઈને બેઠેલા વિજય માલ્યાએ ધડાકો કર્યો છે. ભારત પ્રત્યાર્પણને લઈને બ્રિટનની એક કોર્ટમાં સુનાવણી બાદ માલ્યાએ કહ્યું છે કે, તેણે ભારત છોડ્યા પહેલા પહેલા નાણાં મંત્રીને મળ્યાં હતાં.

માલ્યાએ કહ્યું હતું કે, બેંકે મારા સેટલમેંટને લઈને સવાલ ઉભા કર્યાં હતાં. આ સુનાવણી દરમિયાન માલ્યાને જ્યાં રાખવાની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે તેવી મુંબઈની આર્થર રોડ જેલનો વીડિયો પણ બતાવવામાં આવ્યા હતાં.

#WATCH "I met the Finance Minister before I left, repeated my offer to settle with the banks", says Vijay Mallya outside London's Westminster Magistrates' Court pic.twitter.com/5wvLYItPQf — ANI (@ANI) September 12, 2018

વિજય માલ્યાને ભારત લાવવાને લઈને બ્રિટનના લંડન સ્થિત વેસ્ટમિંસ્ટર સ્થિત કોર્ટમાં આજે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સુનાવણી બાદ વિજય માલ્યાને જ્યારે નાણાં મંત્રી સાથેની મુલાકાત વિષે પુછ્યું તો માલ્યાએ ધડાકો કરતા કહ્યું હતું કે, તેઓ આ બેઠકને લઈને વિસ્તારપૂર્વક જાણકારી આપી શકે તેમ નથી. વાતચીત દરમિયાન માલ્યાએ કહ્યું હતું કે, તેઓ કોર્ટમાં દેખાડવામાં આવેલા વીડિયોને લઈને પ્રભાવિત છે. માલ્યાએ એમ પણ કહ્યું હતું કે, મારા પરના બાકી દેવાને લઈને તેમણે બેંકોને અનેક પત્ર લખ્યા હતાં, પરંતુ બેંકોએ તેમના પત્રો પર જ સવાલ ઉભા કર્યાં હતાં.

I obviously don't agree with what the prosecution is alleging. Let the Court decide: Vijay Mallya outside London's Westminster Magistrates' Court pic.twitter.com/RblyPbDRI8 — ANI (@ANI) September 12, 2018

I met the finance minster to settle matters before I left. The banks had filed objections to my settlement letters: Vijay Mallya outside London's Westminster Magistrates' Court — ANI (@ANI) September 12, 2018

માલ્યા ભારત પ્રત્યાર્પણને લઈને વાંધા વચકા કાઢી રહ્યાં છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ અગાઉ તેમણે ભારતની જેલોની સ્થિતિને લઈને પ્રશ્નો ઉભા કર્યા હતાં. ભારતીય જેલોની સ્થિતિ ખરાબ હોવાથી પોતાને ભારતને ના સોંપવામાં આવે તેવી દલીલ તેણે કોર્ટ સમક્ષ કરી હતી. પર્યાર્પણથી બચવા માટે માલ્યાની આ દલીલથી બચવા આ વખતે ભારતીય અધિકારીઓએ જેલનો વીડિયો જ કોર્ટ સમક્ષ દેખાડ્યો હતો.