મંદિરમાં પ્રવેશ કરતાં સગીર દલિતને માર્યો ઢોર માર, પોલીસે ટોળાંને બદલે તેની જ કરી ધરપકડ

રાજસ્થાનના પાલી જિલ્લામાં એક સગીર દલિત યુવકને ઢોર માર મારવાની ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટના જૌતારણ તાલુકાના ધનેરિયા ગામની છે. ગામના એક દલિત યુવકે મંદિરમાં જઈને દર્શન કર્યા હતા. તેનાથી નાખુશ થયેલાં ગ્રામજનોએ તેના હાથ પગ બાંધીને રસ્તા વચ્ચે લાકડીથી ઢોર માર માર્યો હતો.

પીડિત યુવક લોકો પાસે માફી માંગતો રહ્યો, પણ ભીડમાંથી કોઈ તેનાં પ્રત્યે દયા દાખવી નહોતી. તે સતત કહેતો રહ્યો કે, ભવિષ્યમાં મંદિરમાં નહીં જાય છતાં લોકો તેને માર મારતાં રહ્યા હતા. 43 ડિગ્રી ભીષણ ગરમીમાં પણ લોકો તેને સતત માર મારતા રહ્યા હતા. જ્યારે કેટલાક લોકોએ વીડિયો પણ શૂટ કર્યો હતો.

પોલીસ પર આરોપીઓને બચાવવાનો આક્ષેપ

આ ઘટના 1 જૂનની છે. જો કે, સોશિયલ મીડિયામાં આ વીડિયો વાયરલ થતાં સમગ્ર ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી. આરોપીઓમાંથી એક વ્યક્તિએ પીડિત યુવક સામે પોતાની દીકરી સાથે છેડતી કર્યાની પણ ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ ફરિયાદના પગલે પોલીસે આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી કરવાના બદલે પીડિતની ધરપકડ કરી છે.

Raj:Minor boy in Pali beaten up by locals allegedly for molesting a girl. Police,"Case registered under POCSO Act against him.After probe,he has been sent to juvenile protection home.A viral video has come to light where locals are seen beating him, they've been taken on remand." pic.twitter.com/SC1dz38i2K

— ANI (@ANI) June 5, 2019