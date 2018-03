ટ્વિટર પર ફોલોઅરની રમતમાં મોદી-ટ્રમ્પ ભાઈ-ભાઈ

ડિજિટલ એજન્સી ટ્વિપ્લોમેસી નામંક સંસ્થાએ એક ચોંકવાનારું સત્ય બહાર પાડ્યું છે. આ સંસ્થાએ વૈશ્વિક નેતાઓના ટ્વિટર ફોલોઅરના આંકડા સંબંધિત માહિતી જાહેર કરી છે. જેના અનુસાર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 60 ટકા ટ્વિટર ફોલોઅર નકલી છે. આ યાદીમાં સૌથી ઉપર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું નામ છે, કારણ કે તેમના ફોલોઅર પણ વધુ છે.

પીએમ મોદીના ટ્વિટર ફોલોઅર 4 કરોડ 10 લાખથી વધુ છે જ્યારે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ટ્વિટર ફોલોઅર 4 કરોડ 79 લાખ છે. ટ્વિપ્લોમેસીના આ રિપોર્ટ અનુસાર, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના 37 ટકા ફોલોઅર નકલી છે. આ તમામ માહિતીઓ ટ્વીટઓડિટ નામંક સંસ્થા દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે.

World Leaders and their Fake followers

Some of the most followed world leaders and their share of bot followers as determined by https://t.co/TdNIomSdNt. Graphics prepared by @Saosasha @gzeromedia#DigitalDiplomacy pic.twitter.com/viid9ZTReV

— Twiplomacy 🌐 (@Twiplomacy) February 21, 2018