વર્લ્ડ કપ: અફઘાનિસ્તાનનાં શહઝાદે પોતાના જ કેપ્ટનને મારી દીધી ‘થપ્પડ’

વર્લ્ડ કપની સાતમી મેચમાં શ્રીલંકાએ અફઘાનિસ્તાનને 34 રને હરાવીને ટૂર્નામેન્ટમાં પોતાની પહેલી જીત મેળવી છે. વરસાદનાં કારણે મેચ થોડીકવાર રોકાઈ તો અફઘાનિસ્તાનનાં ખેલાડીઓ ડાંસ કરવા લાગ્યા હતા, જેનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વરસાદનાં કારણે મેચ રોકાઈ તો અફઘાનિસ્તાન ટીમનાં વિકેટકીપર બેટ્સમેન મોહમ્મદ શહઝાદ, સ્પિનર રાશિદ ખાન અને કેપ્ટન ગુલબદીન નૈબ ડાંસ કરવા લાગ્યા હતા. આ ડાંસ દરમિયાન વિકેટકીપર બેટ્સમેન શહઝાદે મજાક-મસ્તી કરતા પોતાના કેપ્ટનને હળવી થપ્પડ મારી હતી.

આઈસીસીએ શેર કર્યો વિડીયો

આઈસીસીએ આ ખેલાડીઓનાં ડાંસનો એક વિડીયો શેર કર્યો છે. 30 સેકેન્ડનો આ વિડીયો ટ્વિટર પર પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. ટ્વિટર પર આ વિડીયો ઘણો જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આઈસીસીએ વિડીયોમાં કેપ્શન આપ્યું છે કે, ‘જો ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધારે મસ્તી કરનારી ટીમને ઈનામ આપવા માટે પસંદ કરવામાં આવે તો તે સ્પષ્ટ રીતે અફઘાનિસ્તાન હશે.’

If the @cricketworldcup was awarded to the team that has the most fun, @ACBofficials would be clear favourites 😂🕺🕺🕺 #AfghanAtalan #CWC19 pic.twitter.com/2mWm1iZQFO

— ICC (@ICC) June 4, 2019