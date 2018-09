કલમ 370 અને 35A દૂર થાય, ભવ્ય રામ મંદિર બને : મોહન ભાગવત

રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના ત્રણ દિવસના ‘ભારતનું ભવિષ્ય’ના છેલ્લા અને ત્રીજા દિવસે સરસંઘચાલક મોહન ભાગવતે કાર્યક્રમમાં અનેક પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યાં હતાં. ભાગવતે કહ્યું હતું કે, કાશ્મીરમાંથી કલમ 370ને લઈને અમારૂ વલણ યથાવત જ છે. તે હટે તેના પક્ષમાં અમે છીએ. દરમિયાન ભાગવતે રામમંદિર, જાતિ વ્યવસ્થા, અનામત, અલ્પસંખ્યક, સમલૈંગિકતા, જમ્મૂ-કાશ્મીર અને શિક્ષણ નીતિ જેવા અનેક મુદ્દાઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યાં હતાં. કાર્યક્રમમાં હાજર લોકો તરફથી 215 પ્રશ્નો પુછવામાં આવ્યાં હતાં.

જાતિ વ્યવસ્થા બાબતે ભાગવતે કહ્યું હતું કે, તે ક્યારેક જાતિ વ્યવસ્થા રહી હશે, પણ આજે તે જાતિ અવ્યવસ્થા છે. સામાજીક વિષમતાઓ વધારતે તમામ બાબતો બહાર થવી જોઈએ. આ લાંબી પ્રક્રિયા છે, પરંતુ આ તે કરવી જ પડશે. સંઘમાં કોઈને જાતિ નથી પૂછવામાં આવતી. સંઘમાં અનામત વ્યવસ્થા જ નથી. આપણે આપણા જેવાને નથી પકડવાના, પણ સૌને સાથે લેવાના છે. આરએસએસએ સંપૂર્ણ સમાજનું સંગઠન છે. યાત્રા લાંબી છે પણ અમે તે દિશા તરફ આગળ વધી રહ્યાં છીએ.

ગૌરક્ષા અને મોબ લિંચિંગને લઈને પુછવામાં આવેલા પ્રશ્ન પર જવાબ આપતા ભાગવતે કહ્યું હતું કે, ગાય જ નહીં, કોઈ પણ મુદ્દે પર કાયદો હાથમાં લેવો કે તોડફોડ કરવી ગુનો છે. ગૌરક્ષા જરૂર કરવી જોઈએ, પરંતુ ગૌરક્ષકો અને ઉપદ્રવીઓની એક સરખી તુલના ના કરવી જોઈએ. ગાયની રક્ષામાં ગૌસંવર્ધનનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. ઉપદ્રવીઓને ગૌરક્ષા સાથે કોઈ જ લેવા દેવા નથી. તેમણે કહ્યું હતું કે, રિસર્ચમાં પણ એ વાત સામે આવી છે કે, ગાયની હાથ વડે સેવા કરનારાઓનો અપરાધિક ભાવ ઘટે છે. અનેક જેલોમાં પણ આ પ્રયોગ થઈ ચુક્યો છે.

આ પણ વાંચો : RSS પ્રમુખ મોહન ભાગવત બોલ્યા- આઝાદીના આંદોલનમાં કૉંગ્રેસનું મોટું યોગદાન

સમલૈંગિકતા

મોહન ભાગવતે કહ્યું છે કે, સમાજનો પ્રત્યેક વ્યક્તિ સમાજનું એક અંગ છે. તેમની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ સમાજે જ કરવું જોઈએ. સમય બદલાઈ ગયો છે, સમય સાથે સમાજે પણ બદલાવવાનું છે. પોતાનામાં જુદો જ અનુભવ કરતા લોકો સમાજથી જુદા ના પડી જાય, એ ચિંતા પણ સમાજે જ કરવાની છે.

Hum ek desh ki santan hain, bhai bhai jaisa rahein. Isliye alpsankhyak ke baare mein hi, iss shabd ke baare mein hi Sangh ke reservations hain. Sangh isko nahi maanta, sab apne hain. Aur door gaye to jodna hai. Iss bhavna se hum bolte hain: RSS Chief Mohan Bhagwat in Delhi pic.twitter.com/kryvz1B6B8

— ANI (@ANI) September 19, 2018