મોહમ્મદ શમીની મુશ્કેલીમાં વધારો, હસીને દાખલ કરી વધુ એક ફરિયાદ

IPLમાં રમવા પર પ્રતિબંધ લગાવવાની વાત હજી મોહમ્મદ શમી માટે માંડ શાંત થઈ ત્યાં તેની મુશ્કેલીમાં ફરી વધારો થાય તેવી શક્યતા છે. હવે તેની પત્ની હસીન જહાંએ તેના પર વધુ એક કેસ નોંધાવ્યો છે. હસીન જહાંએ અલિપોર કોર્ટમાં મોહમ્મદ શમી અને શમીના અન્ય પરિવારજનો વિરૂદ્ધ ડોમેસ્ટિક વાયલન્સનો કેસ નોંધાવ્યો છે. જો કે આ અંગે હજુ સુધી મોહમ્મદ શમીની કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી આવી.

Kolkata: #MohammadShami's wife Hasin Jahan has filed a domestic violence case in Alipore Court against Shami and others. (file pics) pic.twitter.com/Bz3aIqqbqL

— ANI (@ANI) April 10, 2018