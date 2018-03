આ નહેરોમાં અગાઉ હોડીઓ ફરતી હતી, હવે શું થાય છે જૂઓ

યુરોપનો મોટા ભાગનો વિસ્તાર હાલમાં હિમવર્ષા અને ઠંડીમાં ઠુંઠવાઈ રહ્યું છે. નેધરલેન્ડસની રાજધાની આમ્સટર્ડમની મોટા ભાગની નહેરો થીજી ગઈ છે.

A rare sight today: people ice skating on the canals of Amsterdam. ❄️ pic.twitter.com/ODfUdgjaBh

આ સાથે સ્થાનિક લોકો તથા પર્યટકોને રમતગમત માટે એક નવું સાધન મળી ગય્ છે. આ લોકો થીજી ગયેલી નહેરમાં આઈસ સ્કેટિંગની મોજ માણતા દેખાય છે.

I aim to someday have the confidence of dutchies skating on a frozen canal at night. 🤨🙃🇳🇱 pic.twitter.com/WODIP3qiu9

