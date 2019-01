મધ્યપ્રદેશના મંત્રીની દાદાગીરી- ઓફિસરો જો કામ નહીં કરે તો અધિકારીઓને લાત મારી કાઢી મૂકીશું

મધ્યપ્રદેશમાં કૉંગ્રેસની સરકાર બન્યા બાદ સરકારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને લઇ નેતાઓ વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપી રહ્યાં છે. અત્યારે મધ્યપ્રદેશ સરકારમાં શ્રમ મંત્રી મહેન્દ્ર સિંહ સિસોદિયા સાથે જોડાયેલો છે. તેનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં તેઓ પોતાના કાર્યકર્તાઓને કહી રહ્યાં છે કે અધિકારીને ફોન લગાવો અને તેઓ કામ ના કરે તો મને જણાવો. કામ ના કરનાર ઓફિસરોને લાત મારીને બહાર કરી દઇશું.

કહેવાય છે કે આ વિવાદાસ્પદ વીડિયો ગુના જિલ્લાના ગ્રામ હિનૌતિયાનો છે. અહીં મંત્રી પોતાના કાર્યકર્તાઓને મળવા પહોંચ્યા હતા. તેમની સાથે વાત કરતાં સમયે તેમણે ઓફિસરોને લાત મારીને બહાર કરવાની વાતકહી. જોકે હજુ સુધી આ વીડિયો પર હજુ સુધી મંત્રીએ કોઇપણ પ્રકારની સ્પષ્ટતા કરી નથી.

Madhya Pradesh Minister Mahendra Singh Sisodia during his interaction with party workers in Guna: Jo karamchari, adhikari paalan nahi karega, usko laat deke bahar kardiya jayega. (31.12.2018) pic.twitter.com/598ps2uuNL

