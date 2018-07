આ રેકોર્ડ બનાવી સચિન, ગાંગુલી અને દ્રવિડની સમકક્ષ પહોંચ્યો ધોની !!!

મેચ હારવા છતાં ભારતીય ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ શનિવારે ઈંગ્લેડ સામે બે ખાસ રેકોર્ડમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું છે. બેટિંગમાં 10 હજાર રન પૂરા કર્યા. 10 હજાર રન કરનારો દુનિયાનો 12મો અને ભારતનો ચોથો બેટ્સમેન બન્યો, જ્યારે વિકેટ કીપિંગમાં 300 કેચ કરનારો પહેલા ભારતીય અને દુનિયાનો ચોથો વિકેટકીપર બન્યો.

ઈંગ્લેન્ડ સામેની બીજી વનડે મેચમાં લોર્ડસના મેદાન પર ધોની જ્યારે બેટિંગ કરવા માટે ઉતર્યો ત્યારે તેને 10 હજાર રન બનાવવા માટે માત્ર 33 રનની જરૂર હતી. ધોનીએ મેચની 43મી ઓવરમાં પ્લંકેટની બોલિંગમાં એક રન લઈને 10 હજાર રન કરવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. ધોનીએ 320 મેચમાં આ ઉપલબ્ધિ મેળવી છે.

Milestone Alert : @msdhoni breaches the 10,000 runs mark in ODIs.

He is the 4th Indian to achieve the feat.#TeamIndia pic.twitter.com/vDsWgUZoXQ

— BCCI (@BCCI) July 14, 2018