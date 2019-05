શું હાર સાથે જ ચેન્નઈને અલવિદા કહી ગયો ધોની? CSK ફેન્સને ભાવુક કરશે ક્રિકેટરનો ખુલાસો

નાટ્યાત્મક ઉતાર-ચડાવથી ભરેલા મુકાબલામાં મુંબઈએ ચેન્નઈને અંતિમ બૉલ પર એક રનથી હરાવીને ચોથીવાર આઈપીએલનો પુરસ્તાર પોતાના નામે કર્યો છે. મુંબઈની ટીમે IPL-12ની ફાઇનલ મેચમાં 8 વિકેટે 149 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ ચેન્નઈની ટીમ 20 ઑવરમાં ફક્ત 7 વિકેટે 148 રન જ બનાવી શકી હતી. તો ચેન્નઈની હાર બાદ ધોની આવતા વર્ષથી આઈપીએલ રમશે કે કેમ તે પણ રહસ્ય છે.

ફાઇનલ મેચનાં પરિણામ બાદ પોસ્ટ પ્રેઝન્ટેશનમાં ખુદ ધોનીએ એવો ખુલાસો કર્યો છે કે સીએસકેનાં ફેન્સ નિરાશ થઈ શકે છે. પૂર્વ ક્રિકેટર સંજય માંજરેકરે ધોનીને પુછ્યું કે, શું તે આવતા વર્ષે આઈપીએલમાં જોવા મળશે? આનો જવાબ આપતા ધોનીએ કહ્યું કે, “હાં, આવી આશા રાખું છું.” ધોનીનાં આ જવાબે આઈપીએલમાં તેના ભવિષ્ય પર સસ્પેંસ બનાવી રાખ્યો છે.

My heart went out to Dhoni speaking to him in the post match, he seemed really heartbroken. Never seen him like that before.

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) May 12, 2019