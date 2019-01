કંઇક આવા અંદાજમાં મળ્યો ધોની પોતાની 87 વર્ષની ચાહકને, જુઓ વિડીયો

ટીમ ઇન્ડિયાના દિગ્ગજ ક્રિકેટર અને પૂર્વ કપ્તાન MS ધોનીએ પોતાની પ્રતિભા અને અંદાજથી આખી દુનિયામાં પોતાની ઓળખ ઉભી કરી છે. તેમના આ અંદાજને કારણે જ આજે આખી દુનિયામાં ધોનીના ચાહકો છે, તે ક્યારેય પણ તેના ચાહકોને નિરાશ કરતો નથી. હાલ તેઓ ભારત-ઑસ્ટ્રેલીયા વચ્ચે રમાવા જઇ રહેલી વન-ડે સિરીઝની તૈયારી સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર કરી રહ્યા છે. જ્યારે હાલ સિડની મેદાન પર પ્રેક્ટિસ કરી રહેલા ધોનીનો એક વીડિયો સોશ્યલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. જેમાં તે પોતાની પોતાની 87 વર્ષની એક ફેન સાથે જોવા મળી રહ્યો છે.

ભારતને વિશ્વકપ અપાવનાર પૂર્વ કપ્તાન સિડની મેદાન પર પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે તેણે પોતાની 87 વર્ષી ફેનને હાજર જોઇ કે જે ધોનીને મળવા માટે રાહ જોઇ રહી હતી. જ્યારે પોતાની પ્રેક્ટિસ પૂર્ણ કરીને તરત જ MSD પોતાની 87 વર્ષની ફેન એડિથ નાર્મેને મળવા ગયો હતો અને તેની સાથે બેસીને શાંતિથી વાત કરતો આ વીડિયોમાં નજરે ચડે છે.

Snapshots from #TeamIndia's optional training session ahead of the 1st ODI against Australia. pic.twitter.com/HDuR3hDcja

— BCCI (@BCCI) January 9, 2019