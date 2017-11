પેરેડાઇઝ પેપર્સ: કોણે કેટલાં પૈસા છુપાવ્યા, આ ગ્રૂપ કરશે તપાસ

પનામા પેપર્સની તપાસ કરવા માટે જે સંગઠન કામ કરી રહ્યું છે તે જ મલ્ટી એજન્સી ગ્રૂપ (MAG) પેરેડાઇઝ પેપર્સની પણ તપાસ કરશે. સત્તાવાર સૂત્રો તરફથી સોમવારના રોજ આ માહિતી આપવામાં આવી છે. ઇન્ટરનેશનલ કૉન્સોર્ટિયમ ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નાલિસ્ટસ (ICIJ)ની તરફથી લીક કરાયેલ પેરેડાઇઝ પેપર્સમાં 714 ભારતીય લોકો અને સંસ્થાઓના નામ છે.

Government has directed that investigations in cases of Paradise Papers will be monitored through a reconstituted Multi Agency Group: CBDT pic.twitter.com/DHgC93zP8N

— ANI (@ANI) November 6, 2017