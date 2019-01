મુંબઇમાં ડાન્સ બારને સુપ્રીમ કોર્ટની મંજૂરી, નોટો-સિક્કા ઉછાળાશે નહીં, પરંતુ ડાન્સર્સને….

સુપ્રીમ કોર્ટે મુંબઇમાં ડાન્સ બારને કેટલીક શરતોની સાથે મંજૂરી આપી દીધી છે. કોર્ટે મહારાષ્ટ્ર સરકારના 2016ના કાયદાને કાયદેસર માન્યો પરંતુ તેની સાથે જ કેટલાંક નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. ડાન્સ બારમાં નોટ અને કિસ્સા ઉડાડી શકાશે નહીં પરંતુ બાર ગર્લ્સને ટિપ આપી શકાશે.

Mumbai Dance bar matter: Supreme Court allows orchestra, tips can be given but showering of cash and coins is not allowed inside bars. https://t.co/TRGjshwE5U

— ANI (@ANI) January 17, 2019