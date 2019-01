પ.બંગાળમાં 22 પક્ષોની મહારેલી પર ગરજતા બોલ્યા PM મોદી – વાહ! ક્યા સીન હૈ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે સેલ્વાસમાં એક વિશાળ રેલીને સંબોધી હતી. જેમાં તેમણે પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રીની આગેવાનીમાં વિરોધ પક્ષોના મેગા શો પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતાં. મોદીએ કહ્યું હતું કે, આ મહાગઠબંધનના પ્રયાસ મોદી વિરૂદ્ધ જ નહીં સમગ્ર દેશની જનતા વિરૂદ્ધ છે. આ લોકોની દુનિયા મોદીની નફરતથી શરૂ થાય છે અને ત્યાં જ પુરી થાય છે.

વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે આ લોકોની દુનિયા પોતાના પરિવાર, ભાઈ-ભત્રીજાવાદને આગળ વધારવા પર જ કેન્દ્રીત છે પણ મારી દુનિયા સવા સો કરોડ દેસવાસીઓના સંકલ્પ સાથે જ શરૂ થાય છે અને તેમના પર જ ખતમ પણ. સાથે જ તેમણે મમતા બેનરજી પર આકરા પ્રહાર કરતા કહ્યું હતું કે, જે બંગાળમાં રાજકીય પક્ષના કાર્યક્રમ પર પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવતા હોય, લોકતંત્રનું ગળુ રૂંધવામાં આવતું હોય, જ્યારે ત્યાં લોકતંત્ર બચાવવાની વાતો નિકળે તો મોં માંથી નિકળી જાય છે…. વાહ ક્યા સીન હૈ.

અમારી નિયત એકદમ સ્પષ્ટ, ભ્રષ્ટાચાર વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી થાય

વડાપ્રધાને સેલવાસામાં એક મેડિકલ કોલેજનો શિલાન્યાસ કર્યા બાદ કહ્યું કે, અમારી નિયત દેશના વિકાસની છે. અમે દેશના વિકાસ માટે કામ કરીએ છીએ. પરિવારના વિકાસનું ના તો અમારૂ રાજકારણ છે કે ના તો અમારી નીતિ કે ના ઈરાદો. વિપક્ષ પર નિશાન તાકતા તેમણે કહ્યું હતું કે, આ સાફ નિયત અને સ્પષ્ટ નીતિ જ તેમને ખટકી રહી છે. તેમને પીડા તહી રહી છે. તેમણે એ વાતનો વાંધો છે કે, મોદી ભ્રષ્ટાચાર વિરૂદ્ધ આટલી આક્રમક કાર્યવાહી કેમ કરી રહ્યા છે.

લોકતંત્રનું ગળુ રૂંધનારાઓના મોઢે લોકતંત્ર બચવવાની વાત!

વડાપ્રધાને કોલકાતમાં વિપક્ષની રેલી પર જોરદાર પ્રહાર કરતા કહ્યું હતું કે, જે પશ્ચિમ બંગાળમાં રાજકીય પક્ષે તેમના કાર્યક્રમ કરવા પર જ પ્રતિબંધ લગાવી દીધો હોય. લોકતંત્રનું ગળું રૂંધવી નાખ્યુ હોય, ત્યાં સૌ એકત્ર થઈને લોકતંત્ર બચાવવાનું ભાષણ આપે છે. લોકતંત્રનું ગળુ રૂંધનારા, પંચાયતની ચૂંટણીમાં ઉમેદવારીપત્ર ભરનારાઓને મોતને ઘાટ ઉતારનારાઓ જ્યારે લોકતંત્ર બચાવવાની વાતો કરે ત્યારે મોં માંથી નિકળી જાય છે…. વાહ ક્યા સીન હૈ.

PM Modi in Silvassa: My actions against corruption have infuriated some people. It's but natural for them to get angry as I've prevented them from looting public money. Consequently, they have now formed an alliance called Mahagathbandhan pic.twitter.com/3WPyJtKRx5

