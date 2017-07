PM મોદીને સંપર્ક કરવો છે તો આ રહી એડ્રેસથી લઈને ફોન નંબર, ઈમેઈલ સુધીની તમામ માહિતી

ભારતમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કોઈ સેલિબ્રિટીથી ઓછા નથી. એક સેલિબ્રિટીની જેમ તેઓ લોકોમાં લોકપ્રિય છે અને લોકો તેમને ફોલો કરે છે. લાખોની સંખ્યામાં લોકો તેમને કોઈને કોઈ કારણોથી મળવા માગે છે. તેના પાછળ અનેક કારણો છે. કેટલાક ફરિયાદ કરવા, કેટલાક તેમની આલોચના કરવા તો કેટલાક તેમને પસંદ કરતા હોવાથી તેમને મળવા માગતા હોય છે. સામાન્ય રીતે વડાપ્રધાનો જનતા સાથે સીધો સાર્વજનિક સંપર્ક રાખવાનું ટાળે છે, પરંતું પીએમ મોદી આ મામલે એક અપવાદરૂપ સાબિત થયા છે. પીએમ મોદી લોકોને પોતાના સુધી અને પોતાની ટીમ સુધી પહોંચવાની પૂરતી પરમિશન આપે છે. જો તમે પણ ઈચ્છો તો વડાપ્રધાન મોદીને સીધો સંપર્ક કરી શકો છો.

સોશિયલ મીડિયા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સમગ્ર દુનિયામાં સોશિયલ મીડિયા પર સૌથી વધુ એક્ટિવ રહેનારા અને પ્રતિક્રિયા આપનારા રાજનેતા તરીકે પ્રખ્યાત છે. વેરીફાઈડ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર તેમને ફોલો કરીને તેમનો સંપર્ક કરી શકાય છે.

ફેસબુક (Facebook) : http://www.facebook.com/narendramodi

ટ્વિટર (Twitter) : http://twitter.com/narendramodi

તમે આ હેન્ડલ્સના માધ્યમથી પીએમ મોદીને પોતાના ટ્વિટમાં ટેગ કરી શકો છો : @PMOIndia or @Narendramodi

ગૂગલ પ્લસ (Google Plus) : http://plus.google.com/+NarendraModi

યુટ્યુબ (Youtube) : http://www.youtube.com/user/narendramodi

ઉલ્લેખનીય છે કે, વડાપ્રધાન પાસે એક મોટી ટીમ છે. આ ટીમ લોકોના મેસેજ તરત પહોંચાડવાની સાથે લોકોની ફરિયાદ પણ સાંભળે છે.

પીએમ મોદીના ઈમેઈલની માહિતી

વડાપ્રધાન કાર્યાલયથી [email protected] દ્વારા જોડાઈ શકાય છે. આ એકાઉન્ટ વિશેષ રીતે લોકો સાથે સંવાદ બનાવી રાખવા બનાવવામાં આવ્યું છે. કોઈ પણ પીએમઓને સાર્વજનિક ફરિયાદો કે શાસન સંબંધિત મુદ્દાઓ વિશે લખી શકે છે. પીએમ મોદીને [email protected] અને તેમનું પીએમઓ ઈમેઈલ આઈડી [email protected] દ્વારા પણ સંપર્ક કરી શકાય છે.

અહી પણ ફરિયાદ મોકલી શકો છો

Web Information Manager, South Block, Raisina Hill, New Delhi -110011 — Phone Number – +91-11-23012312

Fax – +91-11-23019545 , 23016857 પર પણ સંપર્ક કરી શકાય છે.

જો તમે પીએમ મોદી સાથે http://pmindia.gov.in દ્વારા સંપર્ક કરવા માગો છો તો પત્રમાં “Honourable Prime minister of India” અને પીએમ મોદીનું સરનામું (7, Race Course Road, New Delhi) પર પત્ર લખી શકો છો. તમારા પત્ર સીધા જ પીએમ મોદી સુધી પહોંચી જશે.

જનતા સાથે વાતચીત કરવા ઈ-ગર્વનન્સનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છે પીએમ મોદી

સાર્વજનિક ફરિયાદ નિવારણ કરવા એક પોર્ટલ છે. જેના પર તમે સીધા જ પીએમ મોદીને પોતાની સમસ્યા વિશે જણાવી શકો છો. જરૂર પડે તો એટેચમેન્ટ પણ મોકલી શકો છો. પીએમ મોદી આ પોર્ટલના માધ્યમથી લોકોના સજેશન, ફીડબેક, ફરિયાદ, પ્રશંસા, મળવાનો સમય તથા અનુરોધ સંદેશ લખે છે. તમે પીએમ મોદીને આ એડ્રેસ પર પત્ર મોકલી શકો છો.

http://pgportal.gov.in/pmocitizen/Grievancepmo.aspx.

MyGov.in પોર્ટલ પર પણ લોકો સંપર્ક સ્થાપિત કરવા માટે ઉપયોગ કરી શકે છે. અહી તમે ટોક, રેડિયો પ્રસારણ, મંચની ચર્ચા વગેરે દરમિયાન લાઈવ વાતચીત પણ કરી શકો છો. ટીમ પીએમઓ સક્રિય રૂપથી અહી પ્રતિક્રિયા આપે છે. http://www.mygov.in/home/61/discuss/ પર સંપર્ક કરો.

વડાપ્રધાન મોદીના ફોન નંબરની માહિતી

જો તમે પીએમ મોદીને સંપર્ક કરવાની પારંપરિક રીત અપનાવવા માગો છો તો તેમના ઘર કે ઓફિસ પર ફોન, ફેક્સ કરીને પોતાની ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.

PMO: 011-23012312

PMO Fax: 011-23016857

PM મોદીના સંપર્ક નંબર : 011-23015603, 11-23018939, 011-23018668

PMO helpline: +91-1800-110-031