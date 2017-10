PM મોદીએ બાબા કેદારનાથના કર્યા દર્શન, 5 પ્રોજેક્ટનો કર્યો શિલાન્યાસ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છ મહિનામાં બીજી વખત બાબા કેદારનાથના કપાટ બંધ થવાના અવસર પર દર્શન માટે આજે કેદારનાથ પહોંચ્યા છે. કેદારનાથ શિવલિંગ પર તેમણે રૂદ્રાભિષેક કર્યો હતો. દર્શન બાદ તેઓ કેદારપુરીમાં એક જાહેરસભાને સંબોધન પણ કરશે. તેમજ અહીં પુનનિર્માણના અંદાજે 5 પ્રોજેક્ટની શરૂઆત પણ કરશે. બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ તેઓ જોલીગ્રાંટથી દિલ્હી જવા રવાના થશે.

PM મોદીનું જનસંબોધન

વડાપ્રધાન મોદીએ જનસાભને સંબોધિત કરતાં કહ્યું કે આજથી કેટલીય જગ્યાએ શરૂ થયેલા નવા વર્ષ માટે તમને મુબારક. આજે ફરી એક વખત અહીંથી સંકલ્પબદ્ધ થઇન, નવી ઉર્જાને પ્રાપ્ત રીને પૂર્ણ પવિત્ર મનથી સંકલ્પના પ્રતિ હિન્દુસ્તાનીઓમાં ચેતના જગાવાની ભગવાન શિવ પાસે પ્રાર્થના કરું છું. કેદારનાથ આપત્તિને યાદ કરતાં કૉંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કરતાં કહ્યું કે હું આપત્તિ દરમ્યાન મારી જાતને રોકી શકયો નહીં અને અહીં આવતો હતો અને એ સમયની સરકારને પ્રાર્થના કરી હતી કે ગુજરાત સરકારને કેદારનાના પુન:નિર્માણનું કામ આપી દો. રૂમમાં પણ સહમતિ બની ગઇ પરંતુ બાદમાં દિલ્હી બેઠેલ સરકારે દબાણ બનાવ્યું અને મને આ સૌભાગ્ય મળ્યું નહીં. પરંતુ બાબાએ નક્કી કર્યું હતું કે આ કામ મારે જ કરવાનું છે. તમામ વિધિ વિધાનોનું પાલન કરતાં કેદારનું પુનર્નિર્માણ કેવી રીતે થશે તેનો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરશે. પુરોહિતોનું મકાન 3 ઇન 1 હશે. હિમાલયમાં પણ અલગ-અલગ જગ્યાએ જવા પર અલગ અનુભૂતિ થાય છે. હું હિમાલયમાં ખૂબ ફર્યો છું.

– સિક્કિમને આખા રાજ્યને ઑર્ગેનિક બનાવ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય માપદંડ સાથે કામ કરીને કેમેકિલ ફર્ટિલાઇઝર્સમાંથી મુક્ત કરી કામ કર્યું છે. દવામાંથી છુટકારો મેળવી ખૂબ જ સારું કામ કર્યું છે. બીડું ઉઠાવો ઉત્તરાખંડને ઑર્ગેનિક રાજ્ય બનાવો.

#Uttarakhand : PM Narendra Modi inaugurated various development projects in Kedarnath pic.twitter.com/Sx2MbVFxMX

#Uttarakhand : PM Narendra Modi prays at Kedarnath Temple pic.twitter.com/4rrABYVHEf

Next

ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપા)ના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અજય ભટ્ટના કહેવા મુજબ પીએમ મોદીની સભામાં આશરે 5000 શ્રદ્ધાળુઓ સામેલ થશે. જેમને રહેવા અને જમવાની વ્યવસ્થા કેદારનાથમાં કરવામાં આવી છે.

PM @narendramodi arrives at Jolly Grand airport in Dehradun, CM Trivendra Singh Rawat and Gov K K Paul present pic.twitter.com/MV336BrO4T

— Doordarshan News (@DDNewsLive) October 20, 2017