2019ની પહેલાં કંગના રનોટે PM મોદીને લઇ આપ્યું મોટું નિવેદન

બોલિવુડની પ્રખ્યાત અને નેશનલ ઍવૉર્ડ જીતનાર અભિનેત્રી કંગના રનોટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને લઇ એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. 2019 લોકસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખતા અભિનેત્રી કંગના રનોટ એ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માત્ર વખાણ જ કર્યા નથી પરંતુ કહ્યું કે પીએમ મોદી 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં સત્તામાં આવવા માટે આ લોકતંત્રના સૌથી યોગ્ય નેતા છે. તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદી સૌથી યોગ્ય અને સાચા નેતા છે.

Narendra Modi is the most deserving candidate &rightful leader of a democracy. He is not in this position because of his parents, he has worked hard to be here. Yes, he should come to power next year as 5 years are not enough to pull a country out of pit: Kangana Ranaut in Mumbai pic.twitter.com/fTG0lT4Zg9

— ANI (@ANI) July 28, 2018