આ પાકિસ્તાની ઓલરાઉન્ડરને વાગ્યો માથા પર બોલ પછી થયું આવું…

પાકિસ્તાની ઓલરાઉન્ડર શોએબ મલિકના માથા પર દડો વાગી ગયો. મલિકની સાથે આ દુર્ઘટના ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ચોથી ઈન્ટરનેશનલ વન-ડે દરમિયાન બની. આ દડા પર શોએબ મલિક ડિફેન્સ કરી રન લેવા દોડી પડ્યો હતો કે ફીલ્ડરનો થ્રો સીધો તેના માથા પર વાગ્યો. જોકે, તે પછી તેણે બેટિંગ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, પણ દડો વાગવા દરમિયાન તે બેભાન થઈ ગયો. તે પછી તે ફિલ્ડિંગ કરવા ન ઉતર્યો.

સુત્રોના રિપોર્ટ મુજબ, મલિક હેલમેટ કે હેટ પહેર્યા વિના ક્રિઝ પર ઉતર્યો હતો, કેમકે એ સમયે ન્યૂઝીલેન્ડના સ્પિનર્સ બોલિંગ કરી રહ્યા હતા. આ ઘટના પાકિસ્તાનની ઈનિંગની 32મી ઓવરમાં બની, જ્યારે મલિક એક ઝડપી રન લેવા દોડ્યો, પણ મોહમ્મદ હાફિઝે તેને પાછો મોકલી દીધો.

મલિક જ્યારે પોતાની ક્રિઝમાં પાછો પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે પોઈન્ટ પર ઉભેલા કોલિન મુનરોનો થ્રો તેના માથાના પાછળના ભાગમાં વાગ્યો અને દડો બાઉન્ડ્રીની બહાર જતો રહ્યો.

#shoaibmalik takes nasty blow on head in #NewZealand ODI, he did not come out for fielding and we hope he is doing well now#PAKvsNZ #DunyaVideos @realshoaibmalik Shoaib Malik 4th ODI @TheRealPCB @MirzaSania #DunyaNews @ICC pic.twitter.com/SSMqpzlNlS

