વર્ષ 2030 સુધીમાં 5000 અરબ ડોલરની અર્થવ્યવસ્થા બનાવવા માટે નીતિ આયોગની આ છે રણનીતિ

નીતિ આયોગે દેશની આર્થિક ક્ષેત્રે કાયાપલટ કરવા માટે લાંબાગાળાની રણનીતિ તૈયાર કરી છે. જેમાં દેશની આર્થિક વૃદ્ધિના દરને વધરીને 8.9 ટકા સુધી લઈ જવા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નીતિઆયોગનું કહેવું છે કે વર્ષ 2030 સુધીમાં દેશની અર્થવ્યવસ્થાને 5000 અરબ ડોલર સુધી લઈ જવા, તેમજ દેશમાં ચો તરફી વિકાસને ઉત્તેજન આપવા માટે બહુ સ્તરીય રણનીતિ બનાવવામાં આવી છે. નીતિ આયોગ દ્વારા આ અંગેનો એક દસ્તાવેજ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં પર્યાપ્ત માત્રામાં વૃદ્ધિનું સર્જન કરવા તથા તમામ માટે સમૃદ્ધિને હાંસલ કરવા માટે વર્ષ 2022-23 સુધી 9 ટકા આર્થિક વૃદ્ધિ જરૂરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે 15મી ઓગસ્ટ 2022ના રોજ ભારતને આઝાદી મળ્યાને 75 વર્ષ થઈ જશે.

દસ્તાવેજને જાહેર કરતાં નાણાં પ્રધાન અરુણ જેટલીએ કહ્યું કે નક્કર અને મજબૂત નીતિ અર્થવ્યવસ્થાને પાટા પર લાવે છે. આખરે ગરીબીમાંથી બહાર કાઢીને સારું જીવન આપે છે. વિકાસની રણનીતિમાં ખેડૂતોની આવક ડબલ કરવા, મેક ઈન ઈન્ડિયાને ગતિ આપવા, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી તથા નવપ્રવર્તન માહોલ તેમજ નાણાકિય ટેકનોલોજી, પર્યટન, જેવા ક્ષેત્રોનો ઉભાર કરે છે.

