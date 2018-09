કરતારપુર કોરિડોર મામલે ‘સદાબહાર દોસ્ત’ ઇમરાન ખાને જ સિદ્ધુને ભોઠા પાડ્યા

શિખો માટે મહત્વપૂર્ણ કરતારપુર કોરિડોર ખોલવાને લઇ અવઢવની સ્થિતિ યથાવત છે. પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયની તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહ્યું છે કે કોરિડોર ખોલવા માટે ભારતની તરફથી અત્યાર સુધી કોઇ ઔપચારિક વાતચીત થઇ નથી. પાક સરકારે એમ પણ કહ્યું કે આ મુદ્દા પર પાકિસ્તાનનું સ્ટેન્ડ સકારાત્મક છે અને અમે વાતચીત માટે તૈયાર છીએ.

આ પણ વાંચો: સિદ્ધૂના બચાવમાં પાક. PM ઇમરાન ખાને ઝંપલાવ્યું, પછી કાશ્મીર રાગ આલાપતા કહ્યું કે…

પાકિસ્તાન વિદેશ મંત્રાલયનથી તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે કરતારપુર કોરિડોર ખોલવા માટે ભારતની તરફથી કોઇ ઔપચારિક ચર્ચા કરવામાં આવી નથી. પાકિસ્તાન આ મુદ્દા પર સકારાત્મક છે અને અમે આગળ પણ તેના પર વાતચીત માટે વિકલ્પ ખુલ્લાં જ રાખવાના છીએ.

No formal communication with India on Kartarpur corridor. Pakistan remains open and positive: Pakistan Ministry of Foreign Affairs pic.twitter.com/tavL7DdRBh

— ANI (@ANI) September 19, 2018